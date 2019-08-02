В Госдуме сообщили о планах сформировать пять новых танковых батальонов ВДВ

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пять новых танковых батальонов планируют сформировать в российских Воздушно-десантных войсках, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.

"Созданы новые структурные соединения – бригада спецназа и бригада управления на базе полков спецназа и полка связи, два танковых батальона, а в планах – еще пять", - сказал он.

Весной 2018 года российские СМИ опубликовали информацию со ссылкой на Минобороны РФ, согласно которой до конца 2018 года в двух десантно-штурмовых дивизиях: седьмой новороссийской и 76-й псковской — появится по одному танковому батальону. На вооружение этих частей поступят модернизированные Т-72Б3.

После опытной эксплуатации бронетехники в двух дивизиях будет принято решение о создании танковых подразделений и в других соединениях ВДВ. По мнению экспертов, этот шаг повысит огневую мощь войск и позволит "крылатой пехоте" еще эффективнее решать боевые задачи в любых зонах конфликтов.

Основными отличиями Т-72Б3 от первоначальной версии танка является оснащенность комплексом активной защиты "Реликт", существенно повысившим защищенность машины от бронебойно-подкалиберных снарядов, а также новым турободизельным двигателем мощностью более 1000 лошадиных сил.