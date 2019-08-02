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РИА Новости

В Госдуме сообщили о планах сформировать пять новых танковых батальонов ВДВ

00:17
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3. Архивное фото
Танк Т-72Б3. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пять новых танковых батальонов планируют сформировать в российских Воздушно-десантных войсках, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.
День ВДВ отмечается в России 2 августа.
"Созданы новые структурные соединения – бригада спецназа и бригада управления на базе полков спецназа и полка связи, два танковых батальона, а в планах – еще пять", - сказал он.
Весной 2018 года российские СМИ опубликовали информацию со ссылкой на Минобороны РФ, согласно которой до конца 2018 года в двух десантно-штурмовых дивизиях: седьмой новороссийской и 76-й псковской — появится по одному танковому батальону. На вооружение этих частей поступят модернизированные Т-72Б3.
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После опытной эксплуатации бронетехники в двух дивизиях будет принято решение о создании танковых подразделений и в других соединениях ВДВ. По мнению экспертов, этот шаг повысит огневую мощь войск и позволит "крылатой пехоте" еще эффективнее решать боевые задачи в любых зонах конфликтов.
Основными отличиями Т-72Б3 от первоначальной версии танка является оснащенность комплексом активной защиты "Реликт", существенно повысившим защищенность машины от бронебойно-подкалиберных снарядов, а также новым турободизельным двигателем мощностью более 1000 лошадиных сил.
Кроме того, специалисты Уралвагонзавода заменили основное орудие Т-72 на гладкоствольную пушку калибра 125 миллиметров, способную стрелять новыми бронебойными подкалиберными снарядами "Свинец" и "Свинец-1".
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