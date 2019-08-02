Выборы в Москве: соблюдение закона и претензия на исключительность

Сегодня ЦИК России начал рассматривать жалобы — таковых девять — на отказ в регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы. На это у него десять дней.
Московский городской избирком (МГИК), в свою очередь, закончил рассмотрение аналогичных заявлений. В общей сложности из 23 жалоб на момент написания материала была удовлетворена одна — "яблочника" Сергея Митрохина. Ранее окружной избирком забраковал у него 618 подписей из 4940 поданных, что и стало основанием для отказа. Политик успешно оспорил решение по 233 подписям, в результате чего МГИК рекомендовал нижестоящей комиссии зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты.
...За нынешней шумихой "оппозицию в Москве не допускают к выборам" частенько забываются банальные факты. Стоит их напомнить.
Первое. Сейчас говорят о якобы лишь семи (вместе с Митрохиным) зарегистрированных кандидатах, чья политическая позиция позволяет четко маркировать их как оппозиционных.
Правда, по одному из них — самовыдвиженцу Сергею Цукасову — в данный момент идет разбирательство. По иску его конкурента суд отменил регистрацию — за то, что в поданных документах в графе об имуществе за границей у того вместо слова "отсутствует" был поставлен прочерк. Насколько нарушение является роковым и заслуживает снятия с выборов, будут теперь определять следующие судебные инстанции.
Кроме того, на городских выборах зарегистрировано 32 (тридцать два!) кандидата от "Коммунистов России" — организации, которую трудно назвать иначе, нежели жестко оппозиционной. Ее руководство не скрывает своей гордости тем, что им удалось создать эффективный механизм по сбору подписей, обеспечивающий минимальную их выбраковку. Также в партии прямо говорят, что местами с избиркомами пришлось пободаться, доказывая чистоту подписей и правильность документов. Результат не может не впечатлять, особенно учитывая то, что речь идет об относительно небольшой политической структуре с весьма ограниченными ресурсами. Но теперь у нее те же проблемы, что у Цукасова: представители КПРФ активно подают иски на снятие с выборов конкурентов по идеологической "поляне".
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Кстати, у самой КПРФ 44 кандидата, у "Справедливой России" – 41, а ЛДПР закрыла кандидатами все 45 московских округов.
В общем, с точки зрения фактов расклад выглядит существенно иначе, нежели заявляют критики власти: суммарно зарегистрировано почти 40 кандидатов от оппозиции, а в ЦИК пожаловались только девять "отказников".
А теперь второе и главное. Есть версия, что разгадка такого небольшого количества обращений в том, что кое-кто собирается просто одолеть хайпом законы собственной страны. Или, вернее, заменить законодательство прямым и бесхитростным политическим шантажом.
Учтем: Центральная избирательная комиссия имеет прочную репутацию весьма либерального (в изначальном смысле слова) органа, толкующего возникающие сомнения в пользу кандидатов (действующих и потенциальных). За ее спиной десятки, если не сотни решений, отменяющих выводы нижестоящих комиссий. Так что если кто-то из пожаловавшихся оппозиционеров и впрямь стал жертвой несправедливого или даже незаконного решения избиркома, можно не сомневаться: ЦИК это поправит.
Но вот претензии остальных "отказчиков" на фоне пересмотренных ЦИК решений перестанут выглядеть хоть сколько-нибудь убедительно. Так что факт, что только девять человек решили опротестовать заключения окружных комиссий на федеральном уровне, весьма красноречив.
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Похоже, отечественная несистемная оппозиция упорно живет по революционному принципу "все или ничего". В данном случае это нашло свое выражение в обвинении властей в недопуске "несистемных" на выборах в столичную Думу, безапелляционном требовании зарегистрировать их всех скопом, а также в нарушениях общественного порядка на прошедшем в субботу несанкционированном митинге.
Для человека, не одержимого борьбой с Кремлем, подобная позиция выглядит не слишком убедительной. А местами и просто отталкивающей — как минимум из-за явной лживости и склонности к насилию ее сторонников.
Потому что государственная машина, конечно, несовершенна и небезгрешна, как и люди, приводящие ее в движение. Чиновники и представители власти могут быть склонны к ненужной жесткости или избыточно скрупулезному следованию букве закона вплоть до нарушения его духа. Они совершают ошибки или даже злоупотребляют своим положением.
Но, черт возьми — система в целом играет по заданным правилам, принципам и процедурам и уж точно не являет собой целостный в своей злонамеренности механизм. И в глазах избирателей, кстати, ситуация никак не выглядит соответствующей громким обвинениям.
Так вот, вопрос. Это что, система заставляла кого-то из "завернутых" кандидатов собирать подписантов-покойников? Это система заставляла кого-то вместо того, чтобы играть по закону, совершать кучу нарушений, а затем надеяться на боевой хайп как средство "продавить власть"?
Зато невольно возникает вопрос о склонности российских борцов с государством игнорировать любые установленные нормы, когда это касается их самих, и требовать для себя особых условий. Какая разница, что там у нас там в документах и подписных листах — нас должны зарегистрировать просто потому, что мы единственно верная политическая сила. А если у нас и правда в документах куча ошибок и огрехов, то по такому поводу можно и закон нарушить. Во благо же?
Вот только России прошлый век предоставил слишком обширный — и откровенно мрачный – опыт относительно того, чем оборачивается приход к власти людей, убежденных в своем моральном превосходстве и неписанности для них каких бы то ни было правил. Сочувствия их идейным наследникам от российского общества не дождаться.
Куда продуктивнее было бы заняться делом, разбираясь и доказывая свою правоту по каждому пункту и каждой подписи. В конце концов, даже у "Коммунистов России" и Митрохина получилось.
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