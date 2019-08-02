Выборы в Москве: соблюдение закона и претензия на исключительность

Сегодня ЦИК России начал рассматривать жалобы — таковых девять — на отказ в регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы. На это у него десять дней.

Московский городской избирком (МГИК), в свою очередь, закончил рассмотрение аналогичных заявлений. В общей сложности из 23 жалоб на момент написания материала была удовлетворена одна — "яблочника" Сергея Митрохина. Ранее окружной избирком забраковал у него 618 подписей из 4940 поданных, что и стало основанием для отказа. Политик успешно оспорил решение по 233 подписям, в результате чего МГИК рекомендовал нижестоящей комиссии зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты.

...За нынешней шумихой "оппозицию в Москве не допускают к выборам" частенько забываются банальные факты. Стоит их напомнить.

Первое. Сейчас говорят о якобы лишь семи (вместе с Митрохиным) зарегистрированных кандидатах, чья политическая позиция позволяет четко маркировать их как оппозиционных.

Правда, по одному из них — самовыдвиженцу Сергею Цукасову — в данный момент идет разбирательство. По иску его конкурента суд отменил регистрацию — за то, что в поданных документах в графе об имуществе за границей у того вместо слова "отсутствует" был поставлен прочерк. Насколько нарушение является роковым и заслуживает снятия с выборов, будут теперь определять следующие судебные инстанции.

Кроме того, на городских выборах зарегистрировано 32 (тридцать два!) кандидата от "Коммунистов России" — организации, которую трудно назвать иначе, нежели жестко оппозиционной. Ее руководство не скрывает своей гордости тем, что им удалось создать эффективный механизм по сбору подписей, обеспечивающий минимальную их выбраковку. Также в партии прямо говорят, что местами с избиркомами пришлось пободаться, доказывая чистоту подписей и правильность документов. Результат не может не впечатлять, особенно учитывая то, что речь идет об относительно небольшой политической структуре с весьма ограниченными ресурсами. Но теперь у нее те же проблемы, что у Цукасова: представители КПРФ активно подают иски на снятие с выборов конкурентов по идеологической "поляне".

Кстати, у самой КПРФ 44 кандидата, у "Справедливой России" – 41, а ЛДПР закрыла кандидатами все 45 московских округов.

В общем, с точки зрения фактов расклад выглядит существенно иначе, нежели заявляют критики власти: суммарно зарегистрировано почти 40 кандидатов от оппозиции, а в ЦИК пожаловались только девять "отказников".

А теперь второе и главное. Есть версия, что разгадка такого небольшого количества обращений в том, что кое-кто собирается просто одолеть хайпом законы собственной страны. Или, вернее, заменить законодательство прямым и бесхитростным политическим шантажом.

Учтем: Центральная избирательная комиссия имеет прочную репутацию весьма либерального (в изначальном смысле слова) органа, толкующего возникающие сомнения в пользу кандидатов (действующих и потенциальных). За ее спиной десятки, если не сотни решений, отменяющих выводы нижестоящих комиссий. Так что если кто-то из пожаловавшихся оппозиционеров и впрямь стал жертвой несправедливого или даже незаконного решения избиркома, можно не сомневаться: ЦИК это поправит.

Но вот претензии остальных "отказчиков" на фоне пересмотренных ЦИК решений перестанут выглядеть хоть сколько-нибудь убедительно. Так что факт, что только девять человек решили опротестовать заключения окружных комиссий на федеральном уровне, весьма красноречив.

Похоже, отечественная несистемная оппозиция упорно живет по революционному принципу "все или ничего". В данном случае это нашло свое выражение в обвинении властей в недопуске "несистемных" на выборах в столичную Думу, безапелляционном требовании зарегистрировать их всех скопом, а также в нарушениях общественного порядка на прошедшем в субботу несанкционированном митинге.

Для человека, не одержимого борьбой с Кремлем, подобная позиция выглядит не слишком убедительной. А местами и просто отталкивающей — как минимум из-за явной лживости и склонности к насилию ее сторонников.

Потому что государственная машина, конечно, несовершенна и небезгрешна, как и люди, приводящие ее в движение. Чиновники и представители власти могут быть склонны к ненужной жесткости или избыточно скрупулезному следованию букве закона вплоть до нарушения его духа. Они совершают ошибки или даже злоупотребляют своим положением.

Но, черт возьми — система в целом играет по заданным правилам, принципам и процедурам и уж точно не являет собой целостный в своей злонамеренности механизм. И в глазах избирателей, кстати, ситуация никак не выглядит соответствующей громким обвинениям.

Так вот, вопрос. Это что, система заставляла кого-то из "завернутых" кандидатов собирать подписантов-покойников? Это система заставляла кого-то вместо того, чтобы играть по закону, совершать кучу нарушений, а затем надеяться на боевой хайп как средство "продавить власть"?

Зато невольно возникает вопрос о склонности российских борцов с государством игнорировать любые установленные нормы, когда это касается их самих, и требовать для себя особых условий. Какая разница, что там у нас там в документах и подписных листах — нас должны зарегистрировать просто потому, что мы единственно верная политическая сила. А если у нас и правда в документах куча ошибок и огрехов, то по такому поводу можно и закон нарушить. Во благо же?

Вот только России прошлый век предоставил слишком обширный — и откровенно мрачный – опыт относительно того, чем оборачивается приход к власти людей, убежденных в своем моральном превосходстве и неписанности для них каких бы то ни было правил. Сочувствия их идейным наследникам от российского общества не дождаться.