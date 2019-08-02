Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica

"Сначала мне показалось, что за мной кто-то наблюдает. Я посмотрела направо и увидела пуму - замерла, но зверь пошел на нас с Мерфи (кличка собаки - Прим.ред.). Тогда я начала снимать видео и кричать: "Эй, ты, прекрати!". Это ненадолго остановило животное. Я продолжала говорить: "Убирайся отсюда. Плохой котик. Я буду драться с тобой!" Но это не помогало, пума не уходила, и я решила напугать ее чем-то громким. Просмотрела свои песни в телефоне и увидела песню группы Metallica Don’t Tread On Me. Как только заиграл хэви-металл, хищник удрал в кусты", - так Ди Галлант описала произошедшее.