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РИА Новости
Культура

Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica

00:10
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CC BY 2.0 / Bruce Tuten / Eastern Couga (Puma concolus)Восточная пума
Восточная пума
CC BY 2.0 / Bruce Tuten / Eastern Couga (Puma concolus)
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Ди Галлант из Ванкувера спаслась от пумы, включив песню рок-группы Metallica Don’t Tread On Me, когда столкнулась с хищником во время прогулки с собакой, сообщает vicnews.com.

"Сначала мне показалось, что за мной кто-то наблюдает. Я посмотрела направо и увидела пуму - замерла, но зверь пошел на нас с Мерфи (кличка собаки - Прим.ред.). Тогда я начала снимать видео и кричать: "Эй, ты, прекрати!". Это ненадолго остановило животное. Я продолжала говорить: "Убирайся отсюда. Плохой котик. Я буду драться с тобой!" Но это не помогало, пума не уходила, и я решила напугать ее чем-то громким. Просмотрела свои песни в телефоне и увидела песню группы Metallica Don’t Tread On Me. Как только заиграл хэви-металл, хищник удрал в кусты", - так Ди Галлант описала произошедшее.

Видео сразу сделало канадку звездой.
"Я бы хотела когда-нибудь связаться с группой и сказать Джеймсу Хэтфилду, что он спас мне жизнь", - сказала канадка.
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