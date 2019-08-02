Бывший бездомный проводит авторские экскурсии по Санкт-Петербургу

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Десять лет назад житель Санкт-Петербурга Вячеслав Раснер лишился квартиры и стал бездомным, но энциклопедические знания о городе на Неве позволили ему стать популярным гидом, Десять лет назад житель Санкт-Петербурга Вячеслав Раснер лишился квартиры и стал бездомным, но энциклопедические знания о городе на Неве позволили ему стать популярным гидом, сообщает Daily Mail.

Вячеславу Раснеру 68 лет, и каждый день в девять, двенадцать и в три часа дня он приходит к станции метро "Адмиралтейская", где встречает туристов и проводит для них экскурсии по центру Санкт-Петербурга. Он рассказывает о самых известных домах, расположенных на Невском проспекте.

Иногда послушать гида собирается несколько десятков человек, рассказывает издание историю экскурсовода с необычной судьбой.

Вячеслав жил в комнате в коммунальной квартире, работал учителем географии и биологии в школе, а по выходным подрабатывал экскурсоводом. В 57 лет из-за недобросовестных риелторов он потерял свою недвижимость и десять лет был вынужден жить на заброшенной стройке в центре Санкт-Петербурга, заботясь о бездомных собаках и кошках.

Гид говорит, что самое сложное в той ситуации - пережить долгие и холодные российские зимы. А вот от голода он не страдал, так как всегда находились добрые люди, дававшие ему еду.

Однажды бездомный решил реализовать свою мечту – стать экскурсоводом.

"Я хочу делиться с людьми знаниями о моем городе. Когда человек оказывается в сложной ситуации, например, теряет дом, он все равно должен сохранять оптимизм и желание действовать. Жизнь – это игра. Всегда можно придумать, как изменить ситуацию", - говорит Вячеслав Раснер.

Услуги гида стали востребованы после того, как волонтер частной благотворительной организации для бездомных "Ночлежка" создал в соцсетях группу, где туристы могли записаться на экскурсию к Раснеру. А год назад поклонница экскурсовода помогла ему найти социальное жилье.

Александр Кажаев, турист из Пензы, говорит, что приехал в Северную столицу специально, чтобы познакомиться с гидом, который стал известен благодаря интернету. "Я горжусь этим человеком, который стал легендой. Он не просит милостыню, а зарабатывает на жизнь своими знаниями. Экскурсии с ним очень необычные и эмоциональные", - отметил путешественник.

Александр Воронов, сотрудник организации "Ночлежка", убежден, что история Раснера может развенчать негативные стереотипы о бездомных.