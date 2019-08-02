Лучшие фото недели: девушка-спасатель, торт для панды и летающие монстры

Музыкальный фестиваль Arenal Sound в Бурриане, Испания.
Танки Т-72Б3 команды армии России во время пристрелки по мишеням перед началом международных соревнований "Танковый биатлон-2019" в Алабино.
Танки Т-72Б3 команды армии России во время пристрелки по мишеням перед началом международных соревнований "Танковый биатлон-2019" в Алабино.
Американские и мексиканские дети качаются на качелях на границе Мексики и США.
Американские и мексиканские дети качаются на качелях на границе Мексики и США.
Сирийские курды танцуют на уличном фестивале в городе Румейлан.
Владимир Путин перед погружением в батискафе на дно Финского залива для осмотра подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей во время Великой Отечественной войны.
Владимир Путин перед погружением в батискафе на дно Финского залива для осмотра подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей во время Великой Отечественной войны.
Отдыхающие фотографируются возле замка "Ласточкино гнездо" на скале в поселке Гаспра в Крыму.
Отдыхающие фотографируются возле замка "Ласточкино гнездо" на скале в поселке Гаспра в Крыму.
Более 400 воздушных шаров взлетают с авиабазы Шамбле-Бюссьер во Франции.
Более 400 воздушных шаров взлетают с авиабазы Шамбле-Бюссьер во Франции.
Мужчина пытается поймать саранчу в столице Йемена.
Стая скворцов на окраине Минска.
Стая скворцов на окраине Минска.
В Московском зоопарке отметили день рождения панд Диндин и Жуи. Для именинников приготовили торты изо льда с кусочками моркови, бамбука и яблок.
В Московском зоопарке отметили день рождения панд Диндин и Жуи. Для именинников приготовили торты изо льда с кусочками моркови, бамбука и яблок.
Автомобили на затопленной улице Фленсбурга в Германии.
Солдаты, вступающие в вооруженные силы Сальвадора, на площади Херардо Барриоса в Сан-Сальвадоре.
Солдаты, вступающие в вооруженные силы Сальвадора, на площади Херардо Барриоса в Сан-Сальвадоре.
Девушка фотографируется в автомобиле на улице Бангкока.
Участник перформанса "Угрокод" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец под Калугой.
Участник перформанса "Угрокод" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец под Калугой.
Президент США Дональд Трамп на мероприятии, посвященном 400-летию представительной власти в Америке.
Президент США Дональд Трамп на мероприятии, посвященном 400-летию представительной власти в Америке.
Палестинцы показывают трюк с огнем на пляже в городе Газа.
Ольга Бузова выступает на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку.
Ольга Бузова выступает на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку.
Сотрудники Финансовой гвардии наблюдают за извержением вулкана Этна на Сицилии.
Сотрудники Финансовой гвардии наблюдают за извержением вулкана Этна на Сицилии.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на ферме Шервингтон в Уэльсе.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на ферме Шервингтон в Уэльсе.
Сотрудники полиции разгоняют демонстрантов слезоточивым газом в районе Юньлон в Гонконге.
Сотрудники полиции разгоняют демонстрантов слезоточивым газом в районе Юньлон в Гонконге.
Девушка-спасатель наблюдает за купающимися с вышки на Корсике.
Девушка-спасатель наблюдает за купающимися с вышки на Корсике.
Автомобиль "Волга" перед стартом ежегодной гонки "ГУМ-Авторалли" на Васильевском спуске.
Автомобиль "Волга" перед стартом ежегодной гонки "ГУМ-Авторалли" на Васильевском спуске.
Последствия оползня в норвежском муниципалитете Йёльстер.
Девочка рядом с чучелом демона Гхантакарна в Непале.
Владимир Путин во время прогулки по Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга после Главного военно-морского парада, посвященного Дню Военно-морского флота.
Владимир Путин во время прогулки по Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга после Главного военно-морского парада, посвященного Дню Военно-морского флота.
Рыбацкие лодки, пришвартованные в порту Ляньюньган в Китае.
Посетительница фестиваля ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец.
Посетительница фестиваля ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец.
Лесные пожары в Индонезии.
Самодельный летательный аппарат команды "Монстры на каникулах" на шоу Red Bull Flugtag-2019 в Москве.
Самодельный летательный аппарат команды "Монстры на каникулах" на шоу Red Bull Flugtag-2019 в Москве.