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РИА Новости

Лучшие фото недели: девушка-спасатель, торт для панды и летающие монстры

Вчера, 11:20
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2019 / Jose Jordan

Музыкальный фестиваль Arenal Sound в Бурриане, Испания.

Музыкальный фестиваль Arenal Sound в Бурриане, Испания. 31 июля 2019 года
1 из 30

Музыкальный фестиваль Arenal Sound в Бурриане, Испания.

© AFP 2019 / Jose Jordan
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Танки Т-72Б3 команды армии России во время пристрелки по мишеням перед началом международных соревнований "Танковый биатлон-2019" в Алабино.

Танки Т-72Б3 команды армии России во время пристрелки по мишеням перед началом международных соревнований Танковый биатлон-2019 на подмосковном полигоне Алабино
2 из 30

Танки Т-72Б3 команды армии России во время пристрелки по мишеням перед началом международных соревнований "Танковый биатлон-2019" в Алабино.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© AFP 2019 / Luis Torres

Американские и мексиканские дети качаются на качелях на границе Мексики и США.

Американские и мексиканские дети качаются на качелях на границе между Мексикой и США
3 из 30

Американские и мексиканские дети качаются на качелях на границе Мексики и США.

© AFP 2019 / Luis Torres
© AFP 2019 / Delil souleiman

Сирийские курды танцуют на уличном фестивале в городе Румейлан.

Сирийские курды в традиционной одежде танцуют на уличном фестивале в городе Румайлан
4 из 30

Сирийские курды танцуют на уличном фестивале в городе Румейлан.

© AFP 2019 / Delil souleiman
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин перед погружением в батискафе на дно Финского залива для осмотра подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей во время Великой Отечественной войны.

Президент РФ Владимир Путин перед погружением в батискафе на дно Финского залива для осмотра подводной лодки Щ-308 Семга, затонувшей во время Великой Отечественной войны
5 из 30

Владимир Путин перед погружением в батискафе на дно Финского залива для осмотра подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей во время Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Отдыхающие фотографируются возле замка "Ласточкино гнездо" на скале в поселке Гаспра в Крыму.

Отдыхающие фотографируются возле замка Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
6 из 30

Отдыхающие фотографируются возле замка "Ласточкино гнездо" на скале в поселке Гаспра в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© Jean-Christophe Verhaegen

Более 400 воздушных шаров взлетают с авиабазы Шамбле-Бюссьер во Франции.

Более 400 воздушных шаров взлетают с авиабазы Шамбли-Бюссьер, восточная Франция
7 из 30

Более 400 воздушных шаров взлетают с авиабазы Шамбле-Бюссьер во Франции.

© Jean-Christophe Verhaegen
© AFP 2019 / Mohammed Huwais

Мужчина пытается поймать саранчу в столице Йемена.

Мужчина пытается поймать саранчу над столицей Йемена
8 из 30

Мужчина пытается поймать саранчу в столице Йемена.

© AFP 2019 / Mohammed Huwais
© Sergei Grits

Стая скворцов на окраине Минска.

Стая скворцов на окраине Минска, Беларуссия
9 из 30

Стая скворцов на окраине Минска.

© Sergei Grits
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В Московском зоопарке отметили день рождения панд Диндин и Жуи. Для именинников приготовили торты изо льда с кусочками моркови, бамбука и яблок.

Панда Жуи во время празднования Дня рождения в Московском зоопарке
10 из 30

В Московском зоопарке отметили день рождения панд Диндин и Жуи. Для именинников приготовили торты изо льда с кусочками моркови, бамбука и яблок.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© AFP 2019 / Heiko Thomsen

Автомобили на затопленной улице Фленсбурга в Германии.

Автомобили на затопленной улице Фленсбурга в Германии
11 из 30

Автомобили на затопленной улице Фленсбурга в Германии.

© AFP 2019 / Heiko Thomsen
© AFP 2019 / Marvin Recinos

Солдаты, вступающие в вооруженные силы Сальвадора, на площади Херардо Барриоса в Сан-Сальвадоре.

Солдаты, вступающие в ряды вооруженных сил Сальвадора, на площади Херардо Барриоса в Сан-Сальвадоре
12 из 30

Солдаты, вступающие в вооруженные силы Сальвадора, на площади Херардо Барриоса в Сан-Сальвадоре.

© AFP 2019 / Marvin Recinos
© REUTERS / Soe Zeya Tun

Девушка фотографируется в автомобиле на улице Бангкока.

Девушка фотографируется в автомобиле на улице Бангкока
13 из 30

Девушка фотографируется в автомобиле на улице Бангкока.

© REUTERS / Soe Zeya Tun
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участник перформанса "Угрокод" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец под Калугой.

Участник перформанса Угрокод на фестивале ландшафтных объектов Архстояние
14 из 30

Участник перформанса "Угрокод" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец под Калугой.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© AFP 2019 / Andrew Caballero-Reynolds

Президент США Дональд Трамп на мероприятии, посвященном 400-летию представительной власти в Америке.

Президент США Дональд Трамп во время выступления по случаю 400-летия представительной власти в Америке в Джеймстауне, штат Вирджиния
15 из 30

Президент США Дональд Трамп на мероприятии, посвященном 400-летию представительной власти в Америке.

© AFP 2019 / Andrew Caballero-Reynolds
© AFP 2019 / Mohammed Abed

Палестинцы показывают трюк с огнем на пляже в городе Газа.

Палестинцы показывают трюк с огнем на пляже в городе Газа
16 из 30

Палестинцы показывают трюк с огнем на пляже в городе Газа.

© AFP 2019 / Mohammed Abed
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ольга Бузова выступает на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку.

Певица Ольга Бузова выступает на международном музыкальном фестивале Жара в Баку
17 из 30

Ольга Бузова выступает на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© REUTERS / Antonio Parrinello

Сотрудники Финансовой гвардии наблюдают за извержением вулкана Этна на Сицилии.

Сотрудники Финансовой гвардии наблюдают за извержением вулкана Этна на Сицилии
18 из 30

Сотрудники Финансовой гвардии наблюдают за извержением вулкана Этна на Сицилии.

© REUTERS / Antonio Parrinello
© AFP 2019 / Pool / Adrian Dennis

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на ферме Шервингтон в Уэльсе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита на ферму Шервингтон в Уэльсе
19 из 30

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на ферме Шервингтон в Уэльсе.

© AFP 2019 / Pool / Adrian Dennis
© AFP 2019 / Anthony Wallace

Сотрудники полиции разгоняют демонстрантов слезоточивым газом в районе Юньлон в Гонконге.

Сотрудники полиции разгоняют демонстрантов слезоточивым газом в районе Юньлон в Гонконге
20 из 30

Сотрудники полиции разгоняют демонстрантов слезоточивым газом в районе Юньлон в Гонконге.

© AFP 2019 / Anthony Wallace
© AFP 2019 / Pascal Pochard-Casabianca

Девушка-спасатель наблюдает за купающимися с вышки на Корсике.

Девушка-спасатель наблюдает за купающимися с вышки на Корсике
21 из 30

Девушка-спасатель наблюдает за купающимися с вышки на Корсике.

© AFP 2019 / Pascal Pochard-Casabianca
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Автомобиль "Волга" перед стартом ежегодной гонки "ГУМ-Авторалли" на Васильевском спуске.

Автомобиль Волга перед стартом ежегодной гонки ГУМ-Авторалли на Васильевском спуске
22 из 30

Автомобиль "Волга" перед стартом ежегодной гонки "ГУМ-Авторалли" на Васильевском спуске.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© REUTERS / NTB Scanpix/Marit Hommedal

Последствия оползня в норвежском муниципалитете Йёльстер.

Последствия оползня в норвежском муниципалитете Йёльстер. 31 июля 2019
23 из 30

Последствия оползня в норвежском муниципалитете Йёльстер.

© REUTERS / NTB Scanpix/Marit Hommedal
© REUTERS / Navesh Chitrakar

Девочка рядом с чучелом демона Гхантакарна в Непале.

Девочка сидит рядом с чучелом демона Гхантакарна в Бхактапуре, Непал
24 из 30

Девочка рядом с чучелом демона Гхантакарна в Непале.

© REUTERS / Navesh Chitrakar
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время прогулки по Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга после Главного военно-морского парада, посвященного Дню Военно-морского флота.

Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин во время прогулки по Адмиралтейской набережной после Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
25 из 30

Владимир Путин во время прогулки по Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга после Главного военно-морского парада, посвященного Дню Военно-морского флота.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСалют в честь празднования Дня ВМФ в Севастополе.
Салют в честь празднования Дня ВМФ в Севастополе
26 из 30
Салют в честь празднования Дня ВМФ в Севастополе.
© РИА Новости / Илья Питалев
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© AFP 2019 / STR

Рыбацкие лодки, пришвартованные в порту Ляньюньган в Китае.

Рыбацкие лодки пришвартованные в порту Ляньюньган, Китай
27 из 30

Рыбацкие лодки, пришвартованные в порту Ляньюньган в Китае.

© AFP 2019 / STR
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Посетительница фестиваля ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец.

Посетительница на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в деревне Никола-Ленивец в Калужской области
28 из 30

Посетительница фестиваля ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© REUTERS / Antara Foto/Wahdi Septiawan

Лесные пожары в Индонезии.

Лесные пожары в Муаро-Джамби в Индонезии
29 из 30

Лесные пожары в Индонезии.

© REUTERS / Antara Foto/Wahdi Septiawan
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Самодельный летательный аппарат команды "Монстры на каникулах" на шоу Red Bull Flugtag-2019 в Москве.

Участник шоу самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag-2019
30 из 30

Самодельный летательный аппарат команды "Монстры на каникулах" на шоу Red Bull Flugtag-2019 в Москве.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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