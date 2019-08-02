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РИА Новости

Медведь и дракон. Что будет с НАТО, если армии России и Китая объединятся

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастники российской и китайской команд на церемонии закрытия международного конкурса "Отличники войсковой разведки"
Участники российской и китайской команд на церемонии закрытия международного конкурса Отличники войсковой разведки
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Россия и Китай стали ближе — на днях самолеты дальней авиации провели первое в истории совместное патрулирование. Четыре стратегических бомбардировщика — два Ту-95МС и два H-6К — прошли над Японским и Восточно-Китайским морями. Незадолго до этого премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился организовать переговоры о военном сотрудничестве двух стран. Западные СМИ уже прогнозируют создание военного союза Пекина и Москвы, способного бросить вызов НАТО. И хотя говорить о таком альянсе пока рано, РИА Новости попыталось оценить его суммарную боевую мощь.

Танки и пушки

Гипотетически военный союз Китая и России действительно мог бы стать идеальным противовесом для НАТО. Два государства, занимающие большую часть Евразии, располагают колоссальными природными и людскими ресурсами. Суммарная численность Вооруженных сил — более трех миллионов человек. Это лишь немногим меньше показателя НАТО.
По количеству ядерных боеголовок — паритет. Львиная доля ядерного запаса планеты принадлежит США и России. Китай неоднократно заявлял, что намерен поддерживать свой стратегический арсенал на минимальном достаточном уровне. Точное число китайских боеголовок держится в секрете, однако эксперты считают, что их не менее 270.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТранспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
По танкам — основной ударной силе Сухопутных войск — Россия и Китай значительно превосходят Североатлантический альянс. С учетом бронетехники, находящейся на складах хранения, потенциальный союз располагает аж 26 тысячами боевых машин против 15 тысяч у стран НАТО. При этом у восьми из 29 государств альянса собственных бронетанковых подразделений нет вообще.
"Боги войны" тоже на стороне России и Китая. На вооружении двух стран — 28-30 тысяч различных гаубиц, пушек, минометов и реактивных систем залпового огня. С резервами показатели еще серьезнее: в одной только России на складах хранения числятся 22,5 тысячи единиц артиллерийского вооружения. Впрочем, и НАТО в состоянии "зажечь". В армиях стран альянса — 25 тысяч орудий.

Азиатские амбиции

НАТО, безусловно, превосходит Россию и Китай на море — прежде всего благодаря мощным ВМС США. Кораблей и подводных лодок во флотах альянса — более 2,2 тысячи, включая суда обеспечения и корабли береговой охраны. По ракетным крейсерам и авианосцам превосходство у НАТО абсолютное. Во флотах России и Китая — чуть более 900 вымпелов. Крупнейший подводный флот у США (68 лодок). У России и Китая — 64 и 68 лодок соответственно.
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Наконец, у НАТО самая крупная в мире воздушная армада. У ВВС альянса — 20,5 тысячи самолетов, вертолетов и конвертопланов (с учетом военно-транспортной, разведывательной, специальной авиации и учебных машин). У ВВС США почти 14 тысяч летательных аппаратов. Россия и Китай могут поднять в воздух около 6,5 тысячи самолетов и вертолетов.
В НОАК мощные сухопутные войска, насчитывающие около 925 тысяч человек. Китай располагает большим количеством боеготовых дивизий и бригад, в том числе укомплектованных личным составом и техникой по штатам военного времени, а также современными средствами вооруженной борьбы. В частности, в 2017-м началось серийное производство танков VT-4, причисляемых специалистами к промежуточной технике между танками третьего и четвертого поколения (к последним относится, например, российский Т-14 на платформе "Армата").
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Темпы модернизации Военно-морских сил Китая тоже удивляют экспертов. За какие-то десять лет Пекину удалось серьезно подстегнуть программу строительства надводных и подводных кораблей всех классов и рангов, включая эсминцы и авианосцы. Наибольший интерес представляет наращивание экспедиционного потенциала. Особое внимание уделяется постройке кораблей для транспортировки крупных воинских контингентов с техникой и вооружением на дальние расстояния.
Россия и Китай могли бы прекрасно дополнить друг друга в военной сфере. Союз этих двух государств способен стать новым центром силы в многополярной системе будущего. Конечно, сегодня о таком оборонном блоке речи не идет, но курс на сближение уже взят. Причем основательно.

Против Запада

Инициатором переговоров по военному сотрудничеству выступило российское оборонное ведомство. Обсуждение возможного итогового документа было согласовано с МИД. О месте предстоящих переговоров и их дате не сообщается. Но нет сомнений в том, что они состоятся.
Совместное патрулирование российских и китайских "дальников", выполненное на следующий день после публикации распоряжения премьер-министра, вряд ли простое совпадение. В свою очередь, представитель Минобороны Китая старший полковник У Цян заявил, что Россия и КНР продолжат совместные операции.
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации / Перейти в фотобанкБоевые танки "Type 99" Народно-освободительной армии Китая на забайкальском полигоне "Цугол"
Боевые танки Type 99 Народно-освободительной армии Китая на забайкальском полигоне Цугол
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
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Боевые танки "Type 99" Народно-освободительной армии Китая на забайкальском полигоне "Цугол"
Напомним, еще в июне 2017-го министр обороны Сергей Шойгу встретился с китайским коллегой Чан Ваньцюанем на полях саммита ШОС в Астане и предложил подписать дорожную карту военного сотрудничества на 2017-2020 годы. Оборонному взаимодействию двух государств к тому времени исполнилось 12 лет — впервые Россия и Китай провели двусторонние учения в 2005 году на Шаньдунском полуострове КНР и во Владивостоке. В них приняли участие более десяти тысяч солдат и офицеров. Маневры стали ежегодными. Сегодня Китай — постоянный участник Международных армейских игр.
"Россия и Китай в военной сфере сближаются всерьез, — рассказал РИА Новости доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев. — Это базируется на прочном экономическом сотрудничестве, глобальных проектах, в которых принимают участие обе страны. В Москве и Пекине понимают, что США настроены агрессивно по отношению ко всему остальному миру. Связано это с неизбежным процессом утраты Вашингтоном статуса глобального лидера. Американцы и их европейские союзники оказывают давление на Россию и Китай. США необходимо сдерживать. Зачем делать это поодиночке, если можно объединиться?"
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Обсудить 17
Александр ПеренджиевТу-95МСС-400 «Триумф»РоссияСША
Популярные комментарии
Идеальным противовесом ? Тогда Китай останется без Западного рынка сбыта. Ему 1,5 миллиарда кормить.
2 августа, 09:49
Alex Markov
8200117
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