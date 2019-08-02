Эксперты рассказали, сколько денег тратят россияне на отдыхе в Турции

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Посещая Турцию, путешественники из России тратят почти в два раза меньше денег, чем немецкие туристы, и на 38% меньше, чем другие иностранцы, Посещая Турцию, путешественники из России тратят почти в два раза меньше денег, чем немецкие туристы, и на 38% меньше, чем другие иностранцы, сообщает АТОР.

По информации TurkStat, средние расходы одного туриста в апреле-июне составили 625 долларов, сократившись, по сравнению с тем же показателем 2018 года, на 1,7% (636 долларов). В апреле текущего года каждый визитер оставил в Турции в среднем 611 долларов, в мае – 626 долларов, в июне – 633 доллара.

Россияне лидируют по числу отдыхающих в Турции иностранцев, но по количеству денег, оставленных на курортах, они занимают лишь четвертое место, свидетельствуют данные одной из крупных международных платежных систем. Их траты в Турции составляют 8% от суммы всех расходов на отдых в стране.

Больше всего денег на турецких курортах оставляют немецкие путешественники (19% от суммы всех расходов), на втором месте – голландцы (10%), на третьем – британцы (8%).

Средние расходы по банковским картам в Турции - 650 долларов на одного интуриста. При этом немецкие путешественники потратили около 740 долларов, средний чек голландцев - 657 долларов, британцев – 602 доллара.

Россияне значительно отстают от европейцев – в среднем их траты по банковским картам во время отдыха составили 390 долларов. В основном наши соотечественники закупались в Анталье, в то время как европейцы делали больше покупок в Стамбуле.