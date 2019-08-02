Бомба вот-вот взорвется: глобальный долг достиг 246 триллионов долларов

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Объем мирового долга достиг 246 триллионов долларов. Это абсолютный рекорд, более чем в три раза превышающий глобальный ВВП — стоимость всех продуктов и услуг на планете. Экономисты предупреждают: когда многотриллионная бомба, заложенная под мировую экономику, рванет, разразится кризис похлеще, чем в 2008-м. Почему ситуация близка к критической, под кем уже запалили фитили и удастся ли избежать всеобщего краха — в материале РИА Новости.

Откуда столько долгов

Как следует из отчета, опубликованного Институтом международных финансов (IIF), в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года глобальный долг увеличился на три триллиона долларов и установил очередной рекорд: 246 триллионов. Это почти 320% мирового ВВП.

В развитых странах объем обязательств вырос на 1,6 триллиона — до 177 триллионов. Основной вклад традиционно внесли США, где долг достиг 69 триллионов. Из них 22 триллиона — это государственные займы, продолжающие накапливаться благодаря неуемным аппетитам федерального правительства.

В июле американский Центр двухпартийной политики (BPC) напомнил: США грозит дефолт уже в сентябре, если конгрессмены в очередной раз не повысят потолок госдолга. Повысили. И отсрочили следующие ограничения на два года — до 31 июля 2021-го. То есть разрешили правительству беспрепятственно влезать в долги. По расчетам американского Минфина, текущие заимствования превысят триллион уже второй год подряд.

Аналитики IIF констатируют: огромная и неконтролируемая задолженность — результат безответственной политики центробанков, пристрастившихся к печатанию денег и раздаче кредитов. Правительства, компании и частные лица берут в долг для экономического развития. А когда роста не происходит, занимают еще больше, чему способствуют низкие процентные ставки крупнейших ЦБ. Еще до того, как ФРС смягчила монетарную политику, ставки снизили некоторые ЦБ развивающихся стран.

Брать, пока дают

Как утверждает IIF, именно страны с формирующимися рынками внесли наибольший вклад в увеличение глобального долга — их долговая нагрузка превысила 69 триллионов долларов, что соответствует 216,4% ВВП. Наибольший относительный рост зафиксирован в Чили, Южной Корее, Бразилии, ЮАР, Пакистане. Причем значительная часть приходится на корпоративный сектор, почти догнавший по долгам совокупный ВВП 30 развивающихся стран — 92,6%.

Получив беспрепятственный доступ к рынкам капитала, за два десятилетия развивающиеся страны нарастили корпоративный долг на 50 процентов.

"Проблема в том, что эта группа заемщиков не обладает достаточным опытом управления задолженностью на протяжении нескольких экономических циклов. Как только начинается спад, компании обрастают обязательствами, по которым им сложно расплатиться", — объясняют в Институте международных финансов.

Китайская угроза

Наибольшую тревогу вызывает Китай, где экономика не одно десятилетие развивается за счет все новых кредитов. В результате долг вырос в четыре раза — почти до 300% ВВП. Корпоративный сектор, где преобладают госкомпании, взял взаймы 21 триллион долларов — 155% ВВП. Это почти две трети общей задолженности. Для сравнения, корпоративный долг Японии — 100% ВВП, США — 74%.

Чтобы оценить масштабы проблемы, достаточно взглянуть на рынок корпоративных облигаций. В 2018-м в КНР этих бумаг было на 1,72 триллиона долларов — показатель, уступающий только американскому (5,81 триллиона). В этом году 42% нового корпоративного долга развивающихся экономик обеспечили китайские компании, что резко повышает риск дефолтов в ближайшем будущем.

Уже сейчас множество компаний допускает дефолты по облигациям, объявляя себя банкротом. В прошлом году в КНР обанкротились 18 тысяч фирм, а уровень дефолтов по облигациям в пять раз превысил показатель 2015-го. В 2019-м ожидается очередной рекорд.

На то, что высокий и неустойчивый уровень задолженности Китая грозит массовыми корпоративными дефолтами, ранее указала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Замедление роста и увеличивающиеся затраты на финансирование усложняют обслуживание долга и чреваты дефолтами. Это негативно скажется на прибыльности банков и приведет к проблемам с ликвидностью", — отметили в ОЭСР.