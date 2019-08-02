Тачки, деньги и Бриенна в "Платье". Что смотреть в кино на этой неделе

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Новейшие машины рассекают дороги наперегонки в новом "Форсаже", ботаники грабят банки в фильме "Как отмыть миллион", "Маленькое красное платье" пугает шопоголиков, а комедия "Гив ми либерти" рассказывает о жизни русских эмигрантов в США. О том, что показывают в кино на этой неделе, — в материале РИА Новости.

Гонки на выживание. "Форсаж: Хоббс и Шоу"

Хоббс и Шоу (Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтем) невзлюбили друг друга еще в предыдущем "Форсаже". Но нельзя было не использовать эту пару противоположностей: американский агент — здоровое питание, кроссовки и внедорожники vs пижон-англичанин — бывший разведчик, в дорогом костюме и на спортивной машине.

Злодей Брикстон (лауреат "Золотого глобуса" Идрис Эльба, франшиза "Мстители" и сериал "Лютер") — генетически модифицированный сверхчеловек с доступом к биологическому оружию, побеждает сестру Шоу агента MI6 блондинку Хэтти. Ее играет неузнаваемая в этом образе Ванесса Кирби (сериал "Корона", фильм "Миссия невыполнима: Последствия").

© Предоставлено UPI Россия Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтем в фильме "Форсаж: Хоббс и Шоу" 1 из 8 Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтем в фильме "Форсаж: Хоббс и Шоу" © Предоставлено UPI Россия © Предоставлено UPI Россия Сцена на Самоа из фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" 2 из 8 Сцена на Самоа из фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" © Предоставлено UPI Россия © Предоставлено UPI Россия Ванесса Кирби в сцене из фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" 3 из 8 Ванесса Кирби в сцене из фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" © Предоставлено UPI Россия © Предоставлено UPI Россия Идрис Эльба в фильме "Форсаж: Хоббс и Шоу" 4 из 8 Идрис Эльба в фильме "Форсаж: Хоббс и Шоу" © Предоставлено UPI Россия © Предоставлено UPI Россия Эйса Гонсалес в сцене из фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" 5 из 8 Эйса Гонсалес в сцене из фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" © Предоставлено UPI Россия © Предоставлено UPI Россия Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтем в фильме "Форсаж: Хоббс и Шоу" 6 из 8 Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтем в фильме "Форсаж: Хоббс и Шоу" © Предоставлено UPI Россия © Предоставлено UPI Россия Сцена из фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" 7 из 8 Сцена из фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" © Предоставлено UPI Россия © Предоставлено UPI Россия Кадр из фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" 8 из 8 Кадр из фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" © Предоставлено UPI Россия 1 из 8 Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтем в фильме "Форсаж: Хоббс и Шоу" © Предоставлено UPI Россия 2 из 8 Сцена на Самоа из фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" © Предоставлено UPI Россия 3 из 8 Ванесса Кирби в сцене из фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" © Предоставлено UPI Россия 4 из 8 Идрис Эльба в фильме "Форсаж: Хоббс и Шоу" © Предоставлено UPI Россия 5 из 8 Эйса Гонсалес в сцене из фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" © Предоставлено UPI Россия 6 из 8 Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтем в фильме "Форсаж: Хоббс и Шоу" © Предоставлено UPI Россия 7 из 8 Сцена из фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" © Предоставлено UPI Россия 8 из 8 Кадр из фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" © Предоставлено UPI Россия

Чтобы одолеть злодея, героям предстоит пройти огонь, воду и жаркие тропики — действие фильма разворачивается по всему миру, от Лос-Анджелеса и Лондона до бункера под Чернобылем и глубоких болот в горах Самоа.

Ну и, конечно, главное в "Форсаже" — автомобили. Тут настоящее дефиле новейших и мощнейших машин. В кадре появляются спорткар McLaren 720S, военный грузовик MAN 464, внедорожник Rock Crawler, бросивший вызов гравитации. В Лондоне герои носятся на мотоцикле Triumph Speed Triple, а на Самоа — гоняют по грязи в собранных из разных авто "машинах-франкенштейнах" вроде внедорожников Peterbilt, Rat Rod и других с большой мощностью и прочной подвеской.

Такой кастинг, что неизвестно, кто в этом "Форсаже" круче — актеры или машины.

Деньги не пахнут? "Как отмыть миллион"

© Предоставлено "Русский Репортаж" Герои фильма "Как отмыть миллион" 1 из 3 Герои фильма "Как отмыть миллион" © Предоставлено "Русский Репортаж" © Предоставлено "Русский Репортаж" Сцена из картины "Как отмыть миллион" 2 из 3 Сцена из картины "Как отмыть миллион" © Предоставлено "Русский Репортаж" © Предоставлено "Русский Репортаж" Кадр из фильма "Как отмыть миллион" 3 из 3 Кадр из фильма "Как отмыть миллион" © Предоставлено "Русский Репортаж" 1 из 3 Герои фильма "Как отмыть миллион" © Предоставлено "Русский Репортаж" 2 из 3 Сцена из картины "Как отмыть миллион" © Предоставлено "Русский Репортаж" 3 из 3 Кадр из фильма "Как отмыть миллион" © Предоставлено "Русский Репортаж"

Что бы вы сделали, если бы вам случайно достался миллион? Наверное, каждый об этом задумывался. Потратить или отдать? Если тратить, то как это сделать незаметно?

Скромный ботаник Пьер-Поль работает курьером. Доставляя очередную посылку, он становится свидетелем ограбления банка и… забирает сумку с наличными себе. Бандиты за ним гонятся, деньги жгут руки, роковые красотки обращают внимание. Кому доверять, как не попасться полиции и "Как отмыть миллион" — сложный список вопросов для французского зануды.

То, что идет каждой. "Маленькое красное платье"

Красное платье мечты приковывает взгляды в витрине — хоть и дорого, но красиво и идеально сидит на каждой, кто его надевает.

Но фильм снимал специалист по ужастикам Питер Стриклэнд, и история получилась не про моду, а про секреты и страхи женщин. Дело не в деньгах — цена вопроса другая и не все способны ее заплатить. Интерпретаций сюжета множество, однако совершенно точно: фетишизм до добра не доводит и за каждой вещью стоит своя история.

В качестве бонуса добавим: одну из главных ролей сыграла британская актриса Гвендолин Кристи — Бриенна Тарт в "Игре престолов".

Свобода, она и в США свобода. "Гив ми либерти"

© A-One Films Сцена из фильма "Гив ми либерти" 1 из 3 Сцена из фильма "Гив ми либерти" © A-One Films © A-One Films Кадр из фильма "Гив ми либерти" 2 из 3 Кадр из фильма "Гив ми либерти" © A-One Films © A-One Films Момент из фильма "Гив ми либерти" 3 из 3 Момент из фильма "Гив ми либерти" © A-One Films 1 из 3 Сцена из фильма "Гив ми либерти" © A-One Films 2 из 3 Кадр из фильма "Гив ми либерти" © A-One Films 3 из 3 Момент из фильма "Гив ми либерти" © A-One Films

Музыкально-документальное роуд-муви Кирилла Михановского — о том, что люди на чужбине не меняются, в их жизни по-прежнему есть трудности, радости, неожиданная доброта и удивительные совпадения. И это не зависит от географии.

Название Give me liberty ("Дай мне свободу") для русского проката переводить не стали, а написали так, как говорят и пишут герои фильма: "Гив ми либерти". Компания подобралась пестрая: социальный работник, водитель микроавтобуса для людей с ограниченными возможностями, русский эмигрант в каком-то поколении Вик и его пассажиры: пожилые русские, евреи и американцы, а еще двое влюбленных и мелкий аферист. В итоге все они колесят по улицам Милуоки с баяном и банкой соленых огурцов. Финал путешествия не берется предсказать никто, ведь главное — это путь.

В фильме снялись Максим Стоянов ("Комбинат "Надежда", "Нелюбовь"), Дарья Екамасова ("Свободное плавание", "Легенда № 17"), а также дебютанты и непрофессиональные актеры.