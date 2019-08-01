Военные Южной Кореи подтвердили новый пуск "снарядов" из КНДР

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Южнокорейские военные подтвердили, что КНДР в ночь на пятницу произвела пуски "неопознанных снарядов" малой дальности, передает агентство Ренхап.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что разведка США отследила вероятный новый пуск, осуществленный из Северной Кореи.
Вчера, 23:19Трамп заявил, что ракеты КНДР его не беспокоят
Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, пуски снарядов были произведены из провинции Хамгён-Намдо в Японское море между 02.59 и 03.23 в пятницу (в четверг 20.59 и 21.23 мск).
"Мы наблюдаем за ситуацией на случай новых пусков и остаемся в состоянии готовности", - говорится в заявлении.
В среду КНДР испытала две ракеты, пролетевшие примерно 250 километров в сторону Японского моря. Еще две ракеты КНДР испытала там же 25 июля.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передало из Пхеньяна в четверг сообщение о том, что руководитель КНДР Ким Чен Ын руководил на месте учебными стрельбами из новых орудий системы управляемого реактивного огня.