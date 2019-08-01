Военные Южной Кореи подтвердили новый пуск "снарядов" из КНДР

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Южнокорейские военные подтвердили, что КНДР в ночь на пятницу произвела пуски "неопознанных снарядов" малой дальности, передает агентство Южнокорейские военные подтвердили, что КНДР в ночь на пятницу произвела пуски "неопознанных снарядов" малой дальности, передает агентство Ренхап

Ранее агентство Рейтер сообщило, что разведка США отследила вероятный новый пуск, осуществленный из Северной Кореи.

Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, пуски снарядов были произведены из провинции Хамгён-Намдо в Японское море между 02.59 и 03.23 в пятницу (в четверг 20.59 и 21.23 мск).

"Мы наблюдаем за ситуацией на случай новых пусков и остаемся в состоянии готовности", - говорится в заявлении.

В среду КНДР испытала две ракеты, пролетевшие примерно 250 километров в сторону Японского моря. Еще две ракеты КНДР испытала там же 25 июля.