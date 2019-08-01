В офисе Зеленского прокомментировали сообщения об отставке Богдана

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка опроверг сообщения об отставке Андрея Богдана.

Ранее украинские СМИ сообщили, что руководитель офиса написал заявление об отставке. По информации издания LIGA.net, Богдан принял такое решение из-за ультиматума со стороны США.

"Это чепуха. Не дождетесь", — сказал Рябошапка агентству УНИАН

Замглавы офиса также предположил, что информацию об отставке Богдана "специально разгоняют в СМИ".

Ранее Богдан на брифинге заявил, что ему предлагали взятку в 20 миллионов долларов за то, чтобы мэр Киева Виталий Кличко сохранил свой пост. Глава киевской администрации, в свою очередь, обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с требованием завести уголовное дело. Кличко заявил, что никого не уполномочивал на подобные переговоры, а озвученная Богданом информация свидетельствует об уголовных преступлениях.

Владимир Зеленский назначил после инаугурации главой администрации Богдана, который до этого был советником олигарха Игоря Коломойского.