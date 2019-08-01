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РИА Новости

В офисе Зеленского прокомментировали сообщения об отставке Богдана

Вчера, 23:50
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© РИА Новости / СтрингерАндрей Богдан
Андрей Богдан
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка опроверг сообщения об отставке Андрея Богдана.
Ранее украинские СМИ сообщили, что руководитель офиса написал заявление об отставке. По информации издания LIGA.net, Богдан принял такое решение из-за ультиматума со стороны США.
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"Это чепуха. Не дождетесь", — сказал Рябошапка агентству УНИАН.
Замглавы офиса также предположил, что информацию об отставке Богдана "специально разгоняют в СМИ".
Ранее Богдан на брифинге заявил, что ему предлагали взятку в 20 миллионов долларов за то, чтобы мэр Киева Виталий Кличко сохранил свой пост. Глава киевской администрации, в свою очередь, обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с требованием завести уголовное дело. Кличко заявил, что никого не уполномочивал на подобные переговоры, а озвученная Богданом информация свидетельствует об уголовных преступлениях.
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Владимир Зеленский назначил после инаугурации главой администрации Богдана, который до этого был советником олигарха Игоря Коломойского.
Позднее на сайте президента появлялись петиции за отставку Богдана. Две из них набрали достаточное количество подписей, необходимых для рассмотрения.
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