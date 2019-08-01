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РИА Новости

Трамп анонсировал встречу представителей США и Китая по торговле

Вчера, 23:25
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что новая встреча представителей США и Китая по торговле ожидается в начале сентября, но до тех пор, пока сделка не будет достигнута, Соединенные Штаты продолжат взимать с КНР пошлины на их товары.
"Мои люди вернулись оттуда (с торговых переговоров из Пекина), они сказали, что в начале сентября ожидается новая встреча. Я сказал: хорошо. Но до тех пор, пока мы не заключим сделку, мы будем взимать с них пошлины", - сказал Трамп, общаясь с журналистами.
Трамп в четверг в своем Twitter заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов.
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