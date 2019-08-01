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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать в регистрации Константина Лисицы

Вчера, 22:58
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рабочая группа ЦИК России после рассмотрения жалобы кандидата в Мосгордуму Константина Лисицы, которому Мосгоризбирком отказал в регистрации, рекомендовала оставить его жалобу без удовлетворения, за такое решение проголосовали участники рабочей группы в четверг.
Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней с момента поступления. Как ранее пояснила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, процедура рассмотрения жалоб предусматривает также перепроверку подписных листов, представленных кандидатами в окружные комиссии.
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По результатам перепроверки рабочей группы Лисице зачли 31 подпись, однако для регистрации ему не хватает еще 112 достоверных подписей избирателей.
"Пять тысяч сто семьдесят пять подписей признаны достоверными, этого недостаточно для регистрации кандидата Лисицы в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. В удовлетворении жалобы К.В. Лисицы предлагаю отказать", - заявил начальник правового управления ЦИК РФ Сергей Алешкин на заседании рабочей группы.
Окончательное решение по жалобе Лисицы ЦИК примет на ближайшем заседании. Секретарь ЦИК Майя Гришина предложила также обязать Мосгоризбирком обеспечить присутствие на заседании ЦИК, где будет рассматриваться эта жалоба, председателя окружной комиссии и уполномоченного представителя этой комиссии.
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Накануне председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в Центризбирком поступило девять жалоб от кандидатов в депутаты Мосгордумы. Однако, по словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, некоторые кандидаты также обратились в суд, в таком случае ЦИК не имеет права рассматривать их жалобы до решения суда.
Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константинаса Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Некоторые из них обжаловали это решение в ЦИК.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
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