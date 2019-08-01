Землетрясение в Чили не вызовет цунами, сообщили эксперты

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 авг - РИА Новости. Сильное землетрясение на побережье в Чили не нанесло ущерба инфраструктуре и не спровоцирует цунами, сообщает Центр по чрезвычайным ситуациям страны.

По данным властей Чили, землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 14.28 (21.28 мск) на глубине 13,2 километра в 47 километрах от города Пичилему.

"Не сообщается об ущербе для людей, основных услуг или для инфраструктуры. Эксперты продолжают оценивать ситуацию", - сообщается в Twitter центра.