Премьер Греции реорганизует структуру нацбезопасности страны

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер Греции Кириакос Мицотакис решил провести полную реорганизацию структуры национальной безопасности проходит в Греции, "чтобы противостоять современным вызовам и новым угрозам", стоящим перед страной, сообщила его пресс-служба.

В частности, вводится должность советника по национальной безопасности в кабинете премьер-министра, которую займёт вице-адмирал Александрос Диакопулос.

"Для правительства первоочередной задачи является модернизация политики безопасности страны, поэтому было сочтено необходимым институционализировать пост советника по национальной безопасности, который будет поддерживать премьер-министра и осуществлять связь с министерством обороны. Вот почему на эту ответственную должность был выбран руководитель с большим опытом и неоспоримыми способностями, такой как вице-адмирал Александрос Диакопулос",- говорится в сообщении.

Диакопулос служил в Вооруженных силах на многих должностях. Среди прочего он занимал должность директора Генерального директората по гражданской обороне и международным отношениям министерства национальной обороны, командующего военно-морским образованием и командующего Школой военно-морских испытаний. Он также служил военно-морским атташе в Анкаре, в последние два года перед уходом в отставку в январе этого года был начальником Школы национальной обороны. Он прошел обучение в Греции и Франции и получил степень магистра в области государственного управления в Гарвардском университете.