В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.

"При исполнении служебных обязанностей погиб сержант Ханов", — уточнили в ведомстве.

Около 22:40 (20:40 мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома по улице Пушкина в Сургуте находится подозрительный гражданин.

Прибыв на вызов, полиция обнаружила во дворе дома неизвестного мужчину. Когда правоохранители попытались его задержать, мужчина активно сопротивлялся и нанес одному из полицейских смертельные ножевые ранения, а также ранил второго, который применил табельное оружие на поражение.