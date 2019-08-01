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РИА Новости

В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских

Вчера, 22:42
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
"При исполнении служебных обязанностей погиб сержант Ханов", — уточнили в ведомстве.
Около 22:40 (20:40 мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома по улице Пушкина в Сургуте находится подозрительный гражданин.
Прибыв на вызов, полиция обнаружила во дворе дома неизвестного мужчину. Когда правоохранители попытались его задержать, мужчина активно сопротивлялся и нанес одному из полицейских смертельные ножевые ранения, а также ранил второго, который применил табельное оружие на поражение.
"Личный состав УМВД по ХМАО-Югре выражает искренние соболезнования родным и близким сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Его семье будет оказана необходимая помощь", — добавляется в сообщении.
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