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РИА Новости

Сторонники ИГ* в Татарстане планировали отравление и захват заложников

Вчера, 22:40
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© ФСБ РФЗадержание сторонников ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в Татарстане
Задержание сторонников ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в Татарстане
© ФСБ РФ
КАЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Жители Нижнекамска Руслан Шамшутдинов и Ильшат Зайнагутдинов, задержанные за подготовку террористического акта в Татарстане, искали яды, чтобы отравить сотрудников ведомственных столовых МВД и ФСБ, и планировали захват заложников, сообщил представитель следствия.
Накануне центр общественных связей ФСБ сообщил, что на одном из объектов инфраструктуры Татарстана ФСБ совместно с МВД России задержали двух граждан РФ, осуществлявших подготовку террористического акта. У задержанных были изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств. По данным ФСБ, задержанные являются сторонниками запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство*".
Задержание 2-х граждан РФ, являющихся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации Исламское государство
31 июля, 17:12
Опубликовано видео задержания сторонников ИГ* в Татарстане
Вахитовский районный суд Казани в четверг избрал Шамшутдинову и Зайнагутдинову меру пресечения и заключил под стражу до 29 сентября.
"Шамшутдинов вместе с Зайнагутдиновым применили активные действия к склонению жителей города Нижнекамска, граждан РФ, для совершения террористических актов на территории Российской Федерации… а также приисканию ядов для отравления ведомственных столовых системы МВД и ФСБ, захвату заложников, в том числе сотрудников правоохранительных органов, выведывания у них служебной информации", - сказал представитель следствия в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения.
Кроме того, по информации следствия, 21 марта 2018 года Шамшутдинов и  Зайнагутдинов на парковке одного из гипермаркетов Нижнекамска публично призывали к осуществлению террористической деятельности.
Следствие считает подозреваемых виновными по статьям "содействии террористической деятельности" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.
* запрещенная в России террористическая организация
Задержание подозреваемых в финансировании террористов
19 июня, 13:33
Дело о финансировании ИГ*: задержания в Московском регионе В нескольких российских регионах, в том числе в Москве, идут розыскные мероприятия по делу о финансировании терроризма, есть задержанные, сообщили в СК. Эту информацию в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт по безопасности Дмитрий Ефимов.
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