Сторонники ИГ* в Татарстане планировали отравление и захват заложников

КАЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Жители Нижнекамска Руслан Шамшутдинов и Ильшат Зайнагутдинов, задержанные за подготовку террористического акта в Татарстане, искали яды, чтобы отравить сотрудников ведомственных столовых МВД и ФСБ, и планировали захват заложников, сообщил представитель следствия.

Накануне центр общественных связей ФСБ сообщил, что на одном из объектов инфраструктуры Татарстана ФСБ совместно с МВД России задержали двух граждан РФ, осуществлявших подготовку террористического акта. У задержанных были изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств. По данным ФСБ, задержанные являются сторонниками запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство*".

Вахитовский районный суд Казани в четверг избрал Шамшутдинову и Зайнагутдинову меру пресечения и заключил под стражу до 29 сентября.

"Шамшутдинов вместе с Зайнагутдиновым применили активные действия к склонению жителей города Нижнекамска, граждан РФ, для совершения террористических актов на территории Российской Федерации… а также приисканию ядов для отравления ведомственных столовых системы МВД и ФСБ, захвату заложников, в том числе сотрудников правоохранительных органов, выведывания у них служебной информации", - сказал представитель следствия в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения.

Кроме того, по информации следствия, 21 марта 2018 года Шамшутдинов и Зайнагутдинов на парковке одного из гипермаркетов Нижнекамска публично призывали к осуществлению террористической деятельности.

Следствие считает подозреваемых виновными по статьям "содействии террористической деятельности" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.