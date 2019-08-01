В Пензенской области открыли производство шампиньонов за 2 миллиарда рублей

ПЕНЗА, 1 авг - РИА Новости. Один из крупнейших в России заводов по производству шампиньонов с объемом инвестиций 2 миллиарда рублей открыли в четверг в городе Сердобск Пензенской области, сообщила пресс-служба областного правительства.

"На заводе организовано производство шампиньонов мощностью 5 тысяч тонн в год - до 7% российского потребления. Объем инвестиций составил 2 миллиарда рублей... Шампиньоны выращиваются по голландской технологии. Своевременный сбор обеспечивают 120 работников предприятия. Планируется расширить штат до 200 человек", - говорится в сообщении.

ООО "Грибная компания", которая ранее получила статус резидента индустриального парка "Сердобский", в ноябре 2018 года стала первым резидентом ТОСЭР "Сердобск". Инвестору в первые пять лет снижена ставка по налогу на прибыль с 20% до 5% и по налогу на имущество организаций снижена с 2,2% до 0%, а с шестого по 10-й годы - до 10% и до 1,1% соответственно. Инвестор также освобожден от уплаты земельного налога.

"Открытие этого завода - большое событие на пензенской земле. Радует, что качественная продукция будет поставляться на прилавки Пензенской области и в другие регионы… Это очень важно для Пензенской области и для всей России, важно для реализации нацпроектов, в том числе по увеличению экспорта", - заявил губернатор области Иван Белозерцев.

Гендиректор ООО "Грибная компания" Спартак Антонов отметил, что реальность по господдержке инвестпроекта превзошла все ожидания. "Я даже представить не мог, что мы столько помощи получим от федеральной, областной и районной власти. Мы будем стремиться к тому, чтобы пензенский шампиньон стал одним из брендов области", - сказал Антонов.

Проект реализован при поддержке ВТБ, который предоставил "Грибной компании" инвестиционный кредит в размере 1,2 миллиарда рублей на восемь лет в рамках госпрограммы поддержки сельхозпроизводителей. "Я рад, что банк стал партнером такого масштабного для нашего региона проекта, а использованный инструмент государственной поддержки в виде льготного кредитования позволит существенно повысить эффективность бизнеса и сократить срок окупаемости вложений", - заявил руководитель пензенского филиала ВТБ Денис Педай.