СМИ сообщили о новом ракетном пуске в КНДР

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Американская разведка отследила вероятный новый пуск ракет из КНДР, сообщило агентство Американская разведка отследила вероятный новый пуск ракет из КНДР, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в администрации США.

Уточняется, что речь, вероятно, идет о пуске, похожем на тот, который произошел недавно с территории Корейского полуострова. При этом американский чиновник на условиях анонимности заявил, что угрозы для Северной Америки этот пуск не представлял, другой неназванный чиновник сказал, что количество запущенных объектов не удалось установить.

Накануне КНДР испытала две ракеты, пролетевшие примерно 250 километров в сторону Японского моря. Еще две ракеты Северная Корея испытала там же 25 июля.

Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, пуски снарядов были произведены из провинции Хамгён-Намдо в Японское море между 02.59 и 03.23 в пятницу (в четверг 20.59 и 21.23 мск).

"Мы наблюдаем за ситуацией на случай новых пусков и остаемся в состоянии готовности", - говорится в заявлении.

Совет национальной безопасности Южной Кореи провел экстренное совещание и выразил "серьезную озабоченность", назвав ракеты баллистическими. Как отмечается в заявлении президентской администрации, испытания КНДР "оказывают негативное влияние на усилия по установлению мира на Корейском полуострове".