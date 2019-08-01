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РИА Новости

СМИ сообщили о новом ракетном пуске в КНДР

Вчера, 22:25
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© AP PhotoЗапуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12
Запуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12
© AP Photo
Запуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Американская разведка отследила вероятный новый пуск ракет из КНДР, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в администрации США.
Уточняется, что речь, вероятно, идет о пуске, похожем на тот, который произошел недавно с территории Корейского полуострова. При этом американский чиновник на условиях анонимности заявил, что угрозы для Северной Америки этот пуск не представлял, другой неназванный чиновник сказал, что количество запущенных объектов не удалось установить.
Испытания ракет в КНДР
31 июля, 08:02
Политолог о пуске ракет в КНДР: методы США не приводят к успехуВ Южной Корее заявили о запуске КНДР баллистических ракет. Это не вызывает удивления, считает военный политолог Андрей Кошкин. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.
Накануне КНДР испытала две ракеты, пролетевшие примерно 250 километров в сторону Японского моря. Еще две ракеты Северная Корея испытала там же 25 июля.
Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, пуски снарядов были произведены из провинции Хамгён-Намдо в Японское море между 02.59 и 03.23 в пятницу (в четверг 20.59 и 21.23 мск).
"Мы наблюдаем за ситуацией на случай новых пусков и остаемся в состоянии готовности", - говорится в заявлении.
Совет национальной безопасности Южной Кореи провел экстренное совещание и выразил "серьезную озабоченность", назвав ракеты баллистическими. Как отмечается в заявлении президентской администрации, испытания КНДР "оказывают негативное влияние на усилия по установлению мира на Корейском полуострове".
Ранее Северная Корея призывала Сеул отказаться от проведения в августе военных учений совместно с США, которые Пхеньян считает подготовкой к войне на Корейском полуострове. Требование КНДР было отклонено под предлогом того, что вооруженные силы не могут существовать без проведения учений. Предполагается, что серия испытаний ракет в КНДР на этот раз стала реакцией на предстоящие военные маневры в Южной Корее.
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Северная КореяРейтерСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Ну если вы говорить честно . То вся эта бравада Кима , ни что иное как запугивание Японии и Южной Кореи , для того что бы они купили Американскую ПРО . Трамп с Кимом просто разводят Японцев с Южной Кореей на десятки миллиардов .
1 августа, 22:57
Alex Markov
5413001
Она хотела бы жить на Манхэттене, но Ким Чен Ын взорвал всё ракетами…
1 августа, 23:18
Себекхотеп III
1210001
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