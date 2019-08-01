Геослужба США сообщила об увеличении магнитуды землетрясения в Чили

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Магнитуда землетрясения, произошедшего у берегов Чили, по новым данным, составила 6,8, сообщает Геологическая служба США.
Ранее сообщалось о подземных толчках магнитудой 6,5.
Национальный сейсмологических центр Чили сообщает, что землетрясение магнитудой 6,7 произошло менее чем в 200 километрах от чилийской столицы Сантьяго.
В Сантьяго подземные толчки ощущались довольно сильно. "Нас очень сильно качнуло", - сказала РИА Новости жительница Чили Ана.
Угроза возникновения цунами не объявлялась.
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