СМИ сообщили подробности отставки главы офиса Зеленского

КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан принял решение об отставке из-за ультиматума со стороны США, передает украинское издание Глава офиса президента Украины Андрей Богдан принял решение об отставке из-за ультиматума со стороны США, передает украинское издание LIGA.net со ссылкой на информированные источники.

Ранее украинский "24 канал" опубликовал фото заявления, якобы написанного Богданом. Официально эту информацию пока не подтвердили и не опровергли.

"Американская сторона не согласовывала встречу президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой офиса президента. Это могло стать одной из причин возможного увольнения Богдана. По словам источника, в преддверии выборов администрация Трампа не хотела встречаться с Зеленским, так как Богдана они связывают с Коломойским", - говорится в сообщении издания.

Президент Владимир Зеленский 21 мая назначил главой своей администрации Богдана, который до этого являлся его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.