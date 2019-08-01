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РИА Новости

СМИ сообщили подробности отставки главы офиса Зеленского

Вчера, 22:18
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© РИА Новости / СтрингерАндрей Богдан
Андрей Богдан
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан принял решение об отставке из-за ультиматума со стороны США, передает украинское издание LIGA.net со ссылкой на информированные источники.
Ранее украинский "24 канал" опубликовал фото заявления, якобы написанного Богданом. Официально эту информацию пока не подтвердили и не опровергли.
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"Американская сторона не согласовывала встречу президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой офиса президента. Это могло стать одной из причин возможного увольнения Богдана. По словам источника, в преддверии выборов администрация Трампа не хотела встречаться с Зеленским, так как Богдана они связывают с Коломойским", - говорится в сообщении издания.
Президент Владимир Зеленский 21 мая назначил главой своей администрации Богдана, который до этого являлся его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
Позднее на сайте президента появились петиции за отставку Богдана. Первая была создана через два дня после его назначения и набрала необходимое количество подписей за два дня. Зеленский тогда не уволил Богдана. Вторая петиция появилась 23 мая. К концу июля она также набрала достаточное число подписей, необходимых для ее рассмотрения.
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