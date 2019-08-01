СМИ сообщили причину пожара, уничтожившего 500 гектаров леса во Франции

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пожар на юге Франции, уничтоживший 500 гектаров леса и кустарников, возник в результате умышленного поджога, сообщает телеканал Пожар на юге Франции, уничтоживший 500 гектаров леса и кустарников, возник в результате умышленного поджога, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру города Ним.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в коммуне Женерак департамента Гар, административным центром которого является Ним, были эвакуированы 190 человек. В тушении пожара во вторник приняли участие 141 пожарная машина и 465 пожарных.

Согласно прокурору Нима, правоохранители обнаружили очевидные свидетельства, что причиной пожара, по всей вероятности, стал умышленный поджог. Следствие пытается установить личность предполагаемого поджигателя, которому будет грозить до 15 лет тюрьмы.