В Сирии за сутки более 260 человек покинули лагерь беженцев "Эр-Рукбан"

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Лагерь беженцев в Сирии "Эр-Рукбан" за прошедшие сутки удалось покинуть 261 человеку, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"За прошедшие сутки лагерь беженцев "Эр-Рукбан" по предоставленному коридору через пункт пропуска "Джлеб" удалось покинуть еще 261 беженцу. Всем покинувшим лагерь сирийцам оказана медицинская помощь, предоставлены предметы первой необходимости и продукты питания", - заявил Бакин.
Генерал-майор добавил, что всего с начала функционирования пункта пропуска "Джлеб" на подконтрольную правительству Сирии территорию смогли выйти 17 тысяч 719 человек.
Кроме того, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории идлибской зоны деэскалации. По словам Бакина, в течение суток боевики открывали огонь по населенным пунктам: Абтин, Алеппо и Эс-Салихия провинции Алеппо, Бейт-Джанауро, Кара-Галиа, Айн-эль-Кантара, Сафсафа и Айн-эль-Ашра провинции Латакия, Кара-Джурн провинции Идлиб, а также Эль-Джейед, Дар-Хардата, Брайдидж и Хуайз провинции Хама.