В Сирии за сутки более 260 человек покинули лагерь беженцев "Эр-Рукбан"

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Лагерь беженцев в Сирии "Эр-Рукбан" за прошедшие сутки удалось покинуть 261 человеку, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"За прошедшие сутки лагерь беженцев "Эр-Рукбан" по предоставленному коридору через пункт пропуска "Джлеб" удалось покинуть еще 261 беженцу. Всем покинувшим лагерь сирийцам оказана медицинская помощь, предоставлены предметы первой необходимости и продукты питания", - заявил Бакин.

Генерал-майор добавил, что всего с начала функционирования пункта пропуска "Джлеб" на подконтрольную правительству Сирии территорию смогли выйти 17 тысяч 719 человек.