Россия пообещала не допустить "спокойствия" боевиков в Идлибе

НУР-СУЛТАН, 1 авг - РИА Новости. Россия не допустит, чтобы в Идлибе боевикам была предоставлена зона "спокойствия", где бы они удерживали в заложниках 3 миллиона человек, заявил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Конечно же, количество общее радикальных боевиков в идлибской зоне безопасности зашкаливает. Наверное, вряд ли они прекратят какие-то провокационные действия против правительственных сил, но если это пройдет, то посмотрим на дальнейшее развитие ситуации. В любом случае, все-такие мы выступаем за то, что при всей необходимости достижения стабилизации ситуации в этом районе, мы, конечно же, не можем позволить себе того, чтобы этот район превратился в "зону спокойствия", где спокойно террористические организации могли бы держать под прицелом и в заложниках более 3 миллионов гражданского населения", - сказал он в четверг журналистам.
В столице Казахстана в четверг началась тринадцатая встреча высокого уровня по урегулированию в Сирии, которая продлится два дня.
Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана) ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.