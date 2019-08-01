Россия пообещала не допустить "спокойствия" боевиков в Идлибе

"Конечно же, количество общее радикальных боевиков в идлибской зоне безопасности зашкаливает. Наверное, вряд ли они прекратят какие-то провокационные действия против правительственных сил, но если это пройдет, то посмотрим на дальнейшее развитие ситуации. В любом случае, все-такие мы выступаем за то, что при всей необходимости достижения стабилизации ситуации в этом районе, мы, конечно же, не можем позволить себе того, чтобы этот район превратился в "зону спокойствия", где спокойно террористические организации могли бы держать под прицелом и в заложниках более 3 миллионов гражданского населения", - сказал он в четверг журналистам.