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РИА Новости
Война в Сирии

Россия пообещала не допустить "спокойствия" боевиков в Идлибе

Вчера, 21:19
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 1 авг - РИА Новости. Россия не допустит, чтобы в Идлибе боевикам была предоставлена зона "спокойствия", где бы они удерживали в заложниках 3 миллиона человек, заявил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Конечно же, количество общее радикальных боевиков в идлибской зоне безопасности зашкаливает. Наверное, вряд ли они прекратят какие-то провокационные действия против правительственных сил, но если это пройдет, то посмотрим на дальнейшее развитие ситуации. В любом случае, все-такие мы выступаем за то, что при всей необходимости достижения стабилизации ситуации в этом районе, мы, конечно же, не можем позволить себе того, чтобы этот район превратился в "зону спокойствия", где спокойно террористические организации могли бы держать под прицелом и в заложниках более 3 миллионов гражданского населения", - сказал он в четверг журналистам.
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