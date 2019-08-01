Госдеп прокомментировал прошедшие переговоры по Сирии в Нур-Султане

Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга. Архивное фото

Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга

ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри прокомментировал переговоры по Сирии в Нур-Султане, заявив, что проблема в том, что предыдущие прекращения огня не сработали.

"Русские сейчас объявили - мы сейчас получаем срочные заголовки на этот счет - в Нур-Султане в Казахстане на встрече с турками и иранцами, что пришли к еще одному прекращению огня. Проблема в том, что мы помогли достичь ряда прекращений огня, они распались, и бомбардировки продолжаются", - сказал Джеффри.

На брифинге в госдепе Джеффри спросили, что именно США делают для того, чтобы остановить насилие в Идлибе. Джеффри ответил, что США признают наличие террористов в этой сирийской провинции, но не считают это поводом для бомбардировок, в которых винят сирийское правительство.

"Наш приоритет - оказать давление на режим и русских, чтобы эти атаки прекратились", - сказал Джеффри.

"Мы поднимаем этот вопрос на самом высоком уровне с русскими", - добавил он.

Идлиб остается последней сирийской провинцией, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные бандформирования. По данным российского Генштаба, боевики "Джебхат ан-Нусры"* контролируют большую часть идлибской зоны деэскалации.

Ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что цель призывов к России не наносить ударов по террористам в Идлибе состоит в том, чтобы сохранить террористов в этой зоне для будущей борьбы с законными сирийскими властями.

В Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.