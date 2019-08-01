Госдеп прокомментировал прошедшие переговоры по Сирии в Нур-Султане

ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри прокомментировал переговоры по Сирии в Нур-Султане, заявив, что проблема в том, что предыдущие прекращения огня не сработали.
"Русские сейчас объявили - мы сейчас получаем срочные заголовки на этот счет - в Нур-Султане в Казахстане на встрече с турками и иранцами, что пришли к еще одному прекращению огня. Проблема в том, что мы помогли достичь ряда прекращений огня, они распались, и бомбардировки продолжаются", - сказал Джеффри.
Вчера, 18:43Были сигналы. США подтвердили, что поддерживают боевиков в СирииСоединенные Штаты поддерживают бойцов группировки "Магавир Ас-Саура" в Сирии, признали в коалиции. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, американцы демонстрируют, что судьба сирийцев их не волнует.
На брифинге в госдепе Джеффри спросили, что именно США делают для того, чтобы остановить насилие в Идлибе. Джеффри ответил, что США признают наличие террористов в этой сирийской провинции, но не считают это поводом для бомбардировок, в которых винят сирийское правительство.
"Наш приоритет - оказать давление на режим и русских, чтобы эти атаки прекратились", - сказал Джеффри.
"Мы поднимаем этот вопрос на самом высоком уровне с русскими", - добавил он.
Идлиб остается последней сирийской провинцией, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные бандформирования. По данным российского Генштаба, боевики "Джебхат ан-Нусры"* контролируют большую часть идлибской зоны деэскалации.
Ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что цель призывов к России не наносить ударов по террористам в Идлибе состоит в том, чтобы сохранить террористов в этой зоне для будущей борьбы с законными сирийскими властями.
В Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.
*Запрещенная в России террористическая организация