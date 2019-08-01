Госдеп не стал комментировать ликвидацию сына бен Ладена

ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. США не будут комментировать смерть сына основателя террористической группировки "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена Хамзы из соображений безопасности, заявил в четверг журналистам координатор госдепартамента по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.

"Мы знакомы с сообщениями об этом. Мы не комментируем этот вопрос, так как речь идет о вопросе, связанном с разведкой", - сказал он.

Ранее газета New York Times со ссылкой на двух американских официальных лиц сообщила, что сын Усамы бен Ладена Хамза был ликвидирован до того, как США объявили о награде до 1 миллиона долларов за информацию о нем. До этого телеканал NBC сообщал со ссылкой на трех представителей американской администрации, что США получили разведывательные данные о смерти Хамзы бен Ладена.

В феврале США объявили награду до 1 миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене. Весной этого года глава бюро дипломатической безопасности госдепартамента США Майкл Эванофф сообщил, что Хамза бен Ладен может скрываться на границе Афганистана и Пакистана или в Иране.