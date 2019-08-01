НУР-СУЛТАН, 1 авг - РИА Новости. Россия приветствует решение правительства Сирии объявить перемирие в Идлибе, теперь слово за действующими там группировками, заявил в четверг специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Конечно же, мы приветствуем решение сирийского правительства по введению перемирия, но теперь слово в принципе за не просто вооруженной умеренной оппозицией, которая контролирует, но, к сожалению, не большую часть идлибской зоны деэскалации, а, к сожалению, меньшую часть. По нашим оценкам, все-таки 90% территории контролируется террористическими организациями", - сказал Лаврентьев на брифинге по итогам первого дня переговоров по Сирии в Нур-Султане.

Он отметил, что количество радикальных боевиков в идлибской зоне "зашкаливает". "Мы выступаем за то, что при всей необходимости достижения стабилизации ситуации в этом районе, мы не можем позволить себе того, чтобы этот район превратился в такую зону спокойствия, где спокойно террористические организации могли бы держать под прицелом и в заложниках более трех миллионов гражданского населения", - сказал Лаврентьев.