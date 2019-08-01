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РИА Новости
Война в Сирии

Россия приветствует решение правительства Сирии объявить перемирие в Идлибе

Вчера, 21:12
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие и сирийские беженцы в окрестностях провинции Идлиб
Военнослужащие и сирийские беженцы в окрестностях провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащие и сирийские беженцы в окрестностях провинции Идлиб. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 1 авг - РИА Новости. Россия приветствует решение правительства Сирии объявить перемирие в Идлибе, теперь слово за действующими там группировками, заявил в четверг специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Конечно же, мы приветствуем решение сирийского правительства по введению перемирия, но теперь слово в принципе за не просто вооруженной умеренной оппозицией, которая контролирует, но, к сожалению, не большую часть идлибской зоны деэскалации, а, к сожалению, меньшую часть. По нашим оценкам, все-таки 90% территории контролируется террористическими организациями", - сказал Лаврентьев на брифинге по итогам первого дня переговоров по Сирии в Нур-Султане.
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Он отметил, что количество радикальных боевиков в идлибской зоне "зашкаливает". "Мы выступаем за то, что при всей необходимости достижения стабилизации ситуации в этом районе, мы не можем позволить себе того, чтобы этот район превратился в такую зону спокойствия, где спокойно террористические организации могли бы держать под прицелом и в заложниках более трех миллионов гражданского населения", - сказал Лаврентьев.
Очередной раунд переговоров высокого уровня "астанинского формата" начался в четверг в столице Казахстана Нур-Султане и продолжится в пятницу. Впервые в переговорах примут участие представители Ирака и Ливана, получившие статус наблюдателей "Астаны" на предыдущем раунде переговоров в апреле. В переговорах в Нур-Султане примут участие делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В столицу Казахстана также приглашены высокие представители ООН, представители Иордании выступят в качестве наблюдателей.
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