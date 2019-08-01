Трамп объявил о введении новых пошлин против Китая

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября вводит пошлину в десять процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.

Он добавил, что это не включает уже введенные ранее пошлины в размере 25% на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов.

Twitter. "Рассчитываем на продолжение позитивного диалога с Китаем о всеобъемлющем торговом соглашении и чувствуем, что между двумя нашими странами будет очень светлое будущее", — написал Трамп в

Он сообщил, что представители США вернулись из Китая, где на этой неделе прошел очередной раунд торговых переговоров. По оценке Трампа, диалог носил "конструктивный" характер.

В ответ на действия Вашингтона Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.