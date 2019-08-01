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РИА Новости

Трамп объявил о введении новых пошлин против Китая

Вчера, 21:00
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября вводит пошлину в десять процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Он добавил, что это не включает уже введенные ранее пошлины в размере 25% на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп
30 июля, 17:13
Трамп рассказал, как идут торговые переговоры с Китаем
"Рассчитываем на продолжение позитивного диалога с Китаем о всеобъемлющем торговом соглашении и чувствуем, что между двумя нашими странами будет очень светлое будущее", — написал Трамп в Twitter.
Он сообщил, что представители США вернулись из Китая, где на этой неделе прошел очередной раунд торговых переговоров. По оценке Трампа, диалог носил "конструктивный" характер.
В ответ на действия Вашингтона Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Ранее Трамп провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем Китая Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.
Гонконг
23 июля, 08:00
Китаю никто не нужен, он нужен всем
47108631930
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Дональд ТрампКитайСШАЭкономика
Популярные комментарии
Мужик сказал, мужик сделал.
1 августа, 21:16
Павел Иванов
710029
Правильной дорогой идет Вашингтон. Уже совместные ядерные полеты России и Китая проводятся. Скоро будет заключен настоящий военный союз и полностью сброшены все американские долговые "кирпичи". Очередной гвоздь в собственный гроб.
1 августа, 23:37
МСМаксим Солдусов
1600003
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