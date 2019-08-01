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РИА Новости

Путин выразил соболезнования в связи со смертью зампреда КC Хохряковой

Вчера, 20:58
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Конституционного суда РФ Ольга Хохрякова
Заместитель председателя Конституционного суда РФ Ольга Хохрякова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Конституционного суда РФ Ольга Хохрякова . Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной заместителя председателя Конституционного суда России Ольги Хохряковой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Хохрякова умерла в среду, 31 июля, в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни. Она работала в КС с 1994 года.
"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Ольги Сергеевны Хохряковой... Светлая память об этом замечательном, принципиальном и порядочном человеке, настоящем профессионале навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей", - говорится в тексте телеграммы.
По словам президента, за годы ответственной работы Хохрякова внесла большой вклад в развитие конституционного правосудия в России, в укрепление основ отечественной правовой системы и юридической науки и образования.
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Конституционный суд РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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