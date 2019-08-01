Путин выразил соболезнования в связи со смертью зампреда КC Хохряковой

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной заместителя председателя Конституционного суда России Ольги Хохряковой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Хохрякова умерла в среду, 31 июля, в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни. Она работала в КС с 1994 года.

"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Ольги Сергеевны Хохряковой... Светлая память об этом замечательном, принципиальном и порядочном человеке, настоящем профессионале навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей", - говорится в тексте телеграммы.