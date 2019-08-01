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РИА Новости

Кадыров пригласил в Чечню автора призыва не ездить из Израиля в республику

Вчера, 20:53
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© РИА Новости / Максим БлиновГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Максим Блинов
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию СМИ о рекомендациях гражданам Израиля воздержаться от поездок в Чечню якобы из-за террористических группировок в регионе, пригласив автора сообщения лично посетить республику.
Ранее в сети появилась информация, что созданный при израильском правительстве Штаб по борьбе с терроризмом призвал граждан государства воздержаться от туристических поездок в Чечню из-за деятельности террористических организаций в республике, которые могут навредить израильтянам.
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"Скорее всего, автор документа пользовался информацией из сомнительных источников, не знает реальную ситуацию. Поэтому я лично приглашаю его в Чечню, предлагаю своими глазами всё увидеть, поездить по районам, встречаться с населением, а потом написать то, что посчитает правильным и объективным. Ну а граждане Израиля ежедневно бывают в Грозном, возвращаются сюда снова и снова, хотят заниматься бизнесом, путешествовать... А террористам и их пособникам не было и не будет места в Чечне!", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, Чечня является самым стабильным и безопасным регионом в мире. Он отметил, что "если в Израиле желают также жить в условиях мира и спокойствия, авторам документа не грех и поучиться у нас, как решать подобные проблемы".
"У нас много друзей и знакомых в Израиле. Я лично посещал Иерусалим и Абу-Гош, встречался с мэром города. Заверяю вас, что они хотят дружить с Чечней! Кроме того, в Израиле живут тысячи грозненцев, вынужденно покинувших Чечню в период войны", - добавил Кадыров.
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Рамзан КадыровЧечняИзраильОбщество
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