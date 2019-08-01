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РИА Новости

Генсек ООН призвал проявлять максимальную сдержанность в Персидском заливе

Вчера, 20:49
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 1 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны в Персидском заливе воздерживаться от шагов, которые могут привести к эскалации ситуации в регионе.
Генсек заявил о необходимости проявлять максимальную сдержанность в районе Персидского залива.
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31 июля, 20:32
Политолог: позиция Германии по Ормузскому проливу "расстраивает" СШАГермания не намерена участвовать в коалиции США в Ормузском проливе, заявил глава МИД Хайко Маас. Эту позицию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Андрей Суздальцев.
"Я призываю все стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - сказал Гутерреш журналистам.
Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
Вслед за этим произошел еще один инцидент: иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Уже в июле корабль ВМС США сбил, как утверждается, иранский беспилотник над Ормузским проливом. В Иране отрицают, что потеряли летательный аппарат.
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Антониу ГутеррешПерсидский заливООНБезопасностьВ мире
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