Генсек ООН призвал проявлять максимальную сдержанность в Персидском заливе

ООН, 1 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны в Персидском заливе воздерживаться от шагов, которые могут привести к эскалации ситуации в регионе.
Генсек заявил о необходимости проявлять максимальную сдержанность в районе Персидского залива.
"Я призываю все стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - сказал Гутерреш журналистам.
Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
Вслед за этим произошел еще один инцидент: иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Уже в июле корабль ВМС США сбил, как утверждается, иранский беспилотник над Ормузским проливом. В Иране отрицают, что потеряли летательный аппарат.