Генсек ООН призвал проявлять максимальную сдержанность в Персидском заливе

ООН, 1 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны в Персидском заливе воздерживаться от шагов, которые могут привести к эскалации ситуации в регионе.

Генсек заявил о необходимости проявлять максимальную сдержанность в районе Персидского залива.

"Я призываю все стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - сказал Гутерреш журналистам.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.