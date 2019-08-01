Франция, Германия и Британия призвали КНДР к полной денуклеаризации

ООН, 1 авг – РИА Новости. Великобритания, Франция и Германия в ООН призвали КНДР к полной и необратимой денуклеаризации.

В четверг в СБ ООН прошла закрытая встреча в связи с пусками ракет КНДР.

"Мы призываем Северную Корею предпринять конкретные шаги в направлении полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации", - сказала от лица трех государств постпред Британии при ООН Карен Пирс.

В среду южнокорейские военные зафиксировали полеты двух ракет малой дальности в сторону Японского моря в КНДР. Также 25 июля, а ранее 4 и 9 мая были проведены пуски ракет, которые в Южной Корее считают баллистическими.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передало из Пхеньяна в четверг сообщение о том, что руководитель КНДР Ким Чен Ын руководил на месте учебными стрельбами из новых орудий системы управляемого реактивного огня.