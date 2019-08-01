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РИА Новости

Франция, Германия и Британия призвали КНДР к полной денуклеаризации

Вчера, 20:10
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс. Архивное фото
ООН, 1 авг – РИА Новости. Великобритания, Франция и Германия в ООН призвали КНДР к полной и необратимой денуклеаризации.
В четверг в СБ ООН прошла закрытая встреча в связи с пусками ракет КНДР.
Испытания ракет в КНДР
31 июля, 08:02
Политолог о пуске ракет в КНДР: методы США не приводят к успехуВ Южной Корее заявили о запуске КНДР баллистических ракет. Это не вызывает удивления, считает военный политолог Андрей Кошкин. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.
"Мы призываем Северную Корею предпринять конкретные шаги в направлении полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации", - сказала от лица трех государств постпред Британии при ООН Карен Пирс.
В среду южнокорейские военные зафиксировали полеты двух ракет малой дальности в сторону Японского моря в КНДР. Также 25 июля, а ранее 4 и 9 мая были проведены пуски ракет, которые в Южной Корее считают баллистическими.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передало из Пхеньяна в четверг сообщение о том, что руководитель КНДР Ким Чен Ын руководил на месте учебными стрельбами из новых орудий системы управляемого реактивного огня.
Совет Безопасности ООН запрещает КНДР разработку и пуски баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за испытательными запусками ракет
Вчера, 08:00
В КНДР заявили, что испытали реактивный снаряд нового типа
072019
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ВеликобританияФранцияГерманияКНДРООНБезопасностьВ мире
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