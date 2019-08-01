Вертолет МЧС обнаружил на острове в Белом море группу пропавших туристов

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 авг - РИА Новости. Вертолет МЧС обнаружил на острове в Белом море (Карелия) группу туристов и доставил их на материк, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального ГУ МЧС Максим Рознов.

"Только что доставили. Вертолет привез их в Сумский Посад. Все 10 человек чувствуют себя нормально, в медицинской помощи не нуждаются", - сказал Рознов.

В среду в ГУМЧС по Карелии поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.