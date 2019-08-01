Вертолет МЧС обнаружил на острове в Белом море группу пропавших туристов

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 авг - РИА Новости. Вертолет МЧС обнаружил на острове в Белом море (Карелия) группу туристов и доставил их на материк, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального ГУ МЧС Максим Рознов.
"Только что доставили. Вертолет привез их в Сумский Посад. Все 10 человек чувствуют себя нормально, в медицинской помощи не нуждаются", - сказал Рознов.
В среду в ГУМЧС по Карелии поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.
По информации МЧС, в ведомстве они не зарегистрировались, поэтому неизвестно, когда они вышли на маршрут в Белом море.
19 июля, 17:46Пропавшие в Карелии туристы из Москвы вышли на связь