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РИА Новости

В ДНР заявили о ранении трех ополченцев в результате атаки беспилотника

Вчера, 19:51
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Три ополченца получили ранения в Донбассе в результате атаки беспилотника украинских силовиков на позиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в четверг журналистам представитель управления Народной милиции ДНР.
"Сегодня в 14.05 (совпадает с мск) в районе населенного пункта Октябрь украинские оккупанты с использованием ударного беспилотного летательного аппарата произвели сброс гранаты ВОГ-17 на наши позиции. В результате взрыва боеприпаса получили ранения трое наших защитников", - сказал представитель ведомства.
В управлении Народной милиции добавили, что беспилотник был сбит. По словам представителя оборонного ведомства ДНР, позднее силовики совершили повторную попытку атаки с беспилотника, который также был сбит.
"Мы требуем от международных наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать факт применения украинской стороной беспилотных летательных аппаратов, повлекших за собой жертвы среди придерживающихся перемирия защитников республики, а также добиться от Украины прекращения провокаций, направленных на эскалацию конфликта", - заявил представитель Народной милиции ДНР.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля.
Вчера, 12:13
В ДНР заявили, что уничтожили беспилотник украинских силовиков
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