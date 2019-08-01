В ДНР заявили о ранении трех ополченцев в результате атаки беспилотника

ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Три ополченца получили ранения в Донбассе в результате атаки беспилотника украинских силовиков на позиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в четверг журналистам представитель управления Народной милиции ДНР.

"Сегодня в 14.05 (совпадает с мск) в районе населенного пункта Октябрь украинские оккупанты с использованием ударного беспилотного летательного аппарата произвели сброс гранаты ВОГ-17 на наши позиции. В результате взрыва боеприпаса получили ранения трое наших защитников", - сказал представитель ведомства.

В управлении Народной милиции добавили, что беспилотник был сбит. По словам представителя оборонного ведомства ДНР, позднее силовики совершили повторную попытку атаки с беспилотника, который также был сбит.

"Мы требуем от международных наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать факт применения украинской стороной беспилотных летательных аппаратов, повлекших за собой жертвы среди придерживающихся перемирия защитников республики, а также добиться от Украины прекращения провокаций, направленных на эскалацию конфликта", - заявил представитель Народной милиции ДНР.