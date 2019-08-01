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РИА Новости

В Петербурге арестовали подозреваемого в нападении с топором на офис

Вчера, 19:49
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкТопор
Топор
© РИА Новости / Константин Чалабов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Подозреваемый в нападении с топором в одном из офисов Петербурга, в результате которого два человека пострадали, арестован, говорится в сообщении городского ГСУСК РФ.
"В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Топор
23 июля, 11:59
Суд продлил арест подростку, напавшему с топором на школу в Вольске
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, мужчина арестован до 29 сентября 2019 года.
Ранее сообщалось, что по данным следствия, подозреваемый утром 30 июля в офисном помещении на площади Конституции напал на двух человек, нанеся одному не менее четырех ударов, а другому не менее двух ударов топором в область грудной клетки и туловища. Пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что мужчина напал с топором на сотрудников финансовой организации. Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого, было возбуждено уголовное дело статье "покушение на убийство двух и более лиц".
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МВД РоссииРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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