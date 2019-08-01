В Петербурге арестовали подозреваемого в нападении с топором на офис

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Подозреваемый в нападении с топором в одном из офисов Петербурга, в результате которого два человека пострадали, арестован, говорится в сообщении городского ГСУСК РФ.

Ранее сообщалось, что по данным следствия, подозреваемый утром 30 июля в офисном помещении на площади Конституции напал на двух человек, нанеся одному не менее четырех ударов, а другому не менее двух ударов топором в область грудной клетки и туловища. Пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что мужчина напал с топором на сотрудников финансовой организации. Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого, было возбуждено уголовное дело статье "покушение на убийство двух и более лиц".