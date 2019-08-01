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РИА Новости

Франция не поддержала решение США о введении санкций против Зарифа

Вчера, 19:44
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф . Архивное фото
ПАРИЖ, 1 авг - РИА Новости. Франция не поддерживает решение США ввести санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, отмечает, что все дипломатические каналы должны оставаться открытыми, особенно в условиях повышенной напряженности, заявил представитель французского МИД.
Власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли. Позднее Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.
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"Франция со своими партнёрами Великобританией и Германией с обеспокоенностью принимает к сведению решение США ввести санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, это решение, которое мы не поддерживаем", - говорится в заявлении представителя французского ведомства.
"Мы считаем, что все дипломатические каналы должны оставаться открытыми, особенно в нынешних условиях повышенной напряженности", - подчеркнул он.
По его словам, министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии находятся в постоянном контакте с Зарифом, чтобы "прийти к деэскалации и возвращению Ирана к полному соответствию обязательств в рамках венского соглашения".
"В то же время мы принимаем к сведению позитивное решение, принятое администрацией США о возобновлении освобождения от американских санкций проектов гражданского ядерного сотрудничества, предусмотренных венским соглашением", - добавил представитель МИД Франции.
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СанкцииМохаммад Джавад ЗарифФранцияИранСШАВ мире
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