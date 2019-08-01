Франция не поддержала решение США о введении санкций против Зарифа

ПАРИЖ, 1 авг - РИА Новости. Франция не поддерживает решение США ввести санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, отмечает, что все дипломатические каналы должны оставаться открытыми, особенно в условиях повышенной напряженности, заявил представитель французского МИД.

Власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли. Позднее Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.

"Франция со своими партнёрами Великобританией и Германией с обеспокоенностью принимает к сведению решение США ввести санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, это решение, которое мы не поддерживаем", - говорится в заявлении представителя французского ведомства.

"Мы считаем, что все дипломатические каналы должны оставаться открытыми, особенно в нынешних условиях повышенной напряженности", - подчеркнул он.

По его словам, министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии находятся в постоянном контакте с Зарифом, чтобы "прийти к деэскалации и возвращению Ирана к полному соответствию обязательств в рамках венского соглашения".