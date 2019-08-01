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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали ужесточение Финляндией визовых требований

Вчера, 19:42
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБиометрические заграничные паспорта граждан РФ
Биометрические заграничные паспорта граждан РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Финляндия ужесточит визовые требования к россиянам под давлением Евросоюза, заявил депутат Антон Морозов в комментарии "Известиям".
Ранее стало известно, что Финляндия с сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза. До сих пор полный пакет документов запрашивался лишь в исключительных случаях.
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"Власти Евросоюза хотели бы <…> контролировать поток туристов, которые через Хельсинки путешествуют дальше по Европе", — предположил Морозов.
При этом политик напомнил, что между Москвой и Хельсинки есть договор о приграничном сотрудничестве, подразумевающий упрощенную выдачу виз жителям приграничных территорий.
В министерстве иностранных дел Финляндии ранее выразили надежду, что количество заявлений на визу от россиян после ужесточения правил не уменьшится.
В прошлом году 87 процентов всех заявлений на выпуск финской шенгенской визы были из России. Тогда Финляндия выдала россиянам 669 025 виз, тогда как гражданам остальных государств - 99 953.
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ТуризмФинляндияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Да и не очень то хотелось, не хотите на туристах зарабатывать - целуйтесь с Меркель и саксами в дёсна. Пускай они Вам компенсируют убытки.
1 августа, 20:28
AKAlex K
51700011
Нужно в отместку отменить визы, построить вдоль границы казино, заправки, магазины и обрушить экономику ЕС.
1 августа, 20:45
AAAndrey Abramov
26201002
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