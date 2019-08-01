В Госдуме прокомментировали ужесточение Финляндией визовых требований

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Финляндия ужесточит визовые требования к россиянам под давлением Евросоюза, заявил депутат Антон Морозов в комментарии " Финляндия ужесточит визовые требования к россиянам под давлением Евросоюза, заявил депутат Антон Морозов в комментарии " Известиям ".

Ранее стало известно, что Финляндия с сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза. До сих пор полный пакет документов запрашивался лишь в исключительных случаях.

"Власти Евросоюза хотели бы <…> контролировать поток туристов, которые через Хельсинки путешествуют дальше по Европе", — предположил Морозов.

При этом политик напомнил, что между Москвой и Хельсинки есть договор о приграничном сотрудничестве, подразумевающий упрощенную выдачу виз жителям приграничных территорий.

В министерстве иностранных дел Финляндии ранее выразили надежду, что количество заявлений на визу от россиян после ужесточения правил не уменьшится.