Суд отказал в УДО журналисту Евгеньеву, обвиненному в обороте наркотиков

БРЯНСК, 1 авг - РИА Новости. Суд в Ивановской области отказал журналисту Андрею Евгеньеву, отбывающему срок за незаконный оборот наркотиков, в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении, сообщил РИА Новости представитель Палехского районного суда.

"Вынесено решение судьей об отказе в удовлетворении ходатайства", - сказал представитель суда.

Палехский районный суд в Ивановской области в четверг рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении ивановского журналиста, который был осужден на три года за распространение наркотиков. Евгеньев свою вину не признал и, находясь в заключении с октября 2017 года, пытается добиться пересмотра дела.

Подробное расследование этого дела провели журналисты телеканала RT после нашумевшей истории с подбросом наркотиков журналисту "Медузы" Ивану Голунову.

По их данным, молодой журналист начинал работу на ивановском телевидении, побывал в армии, оказался эпицентре событий, связанных с вхождением Крыма в состав России, имел награды. В 2016 году Евгеньев переехал в Москву и устроился редактором соцсетей на телеканал "Звезда". В октябре того же года он был задержан.

По версии полиции, его задержали за связь с наркоторговцем, правоохранители обнаружили в кармане его куртки наркотики. По версии Евгеньева, зафиксированной в материалах суда, наркотики ему были подброшены при задержании, в ходе которого он был избит.

Отмечается, что проведенная экспертиза не нашла каких-либо следов контактов Евгеньева с наркотиками. Из-за разных нестыковок суд возвращал дело в прокуратуру на доследование.

Осенью 2017 года Андрей Евгеньев все же был приговорен к трем годам колонии общего режима. Приговор был оспорен в судах высшей инстанции, но вердикт не изменился.