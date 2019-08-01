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РИА Новости

Суд отказал в УДО журналисту Евгеньеву, обвиненному в обороте наркотиков

Вчера, 19:38
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БРЯНСК, 1 авг - РИА Новости. Суд в Ивановской области отказал журналисту Андрею Евгеньеву, отбывающему срок за незаконный оборот наркотиков, в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении, сообщил РИА Новости представитель Палехского районного суда.
"Вынесено решение судьей об отказе в удовлетворении ходатайства", - сказал представитель суда.
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Палехский районный суд в Ивановской области в четверг рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении ивановского журналиста, который был осужден на три года за распространение наркотиков. Евгеньев свою вину не признал и, находясь в заключении с октября 2017 года, пытается добиться пересмотра дела.
Подробное расследование этого дела провели журналисты телеканала RT после нашумевшей истории с подбросом наркотиков журналисту "Медузы" Ивану Голунову.
По их данным, молодой журналист начинал работу на ивановском телевидении, побывал в армии, оказался эпицентре событий, связанных с вхождением Крыма в состав России, имел награды. В 2016 году Евгеньев переехал в Москву и устроился редактором соцсетей на телеканал "Звезда". В октябре того же года он был задержан.
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По версии полиции, его задержали за связь с наркоторговцем, правоохранители обнаружили в кармане его куртки наркотики. По версии Евгеньева, зафиксированной в материалах суда, наркотики ему были подброшены при задержании, в ходе которого он был избит.
Отмечается, что проведенная экспертиза не нашла каких-либо следов контактов Евгеньева с наркотиками. Из-за разных нестыковок суд возвращал дело в прокуратуру на доследование.
Осенью 2017 года Андрей Евгеньев все же был приговорен к трем годам колонии общего режима. Приговор был оспорен в судах высшей инстанции, но вердикт не изменился.
Весной прошлого года после обращения главы Союза журналистов России Владимира Соловьева к главе МВД Владимиру Колокольцеву полицейских из ОМВД по району Щукино стали проверять сотрудники УСБ. После реакции Генпрокуратуры началось расследование дела об избиении. Если факт избиения будет доказан в суде и полицейские будут осуждены, это позволит пересмотреть и уголовное дело Евгеньева, считают в СЖР. По информации официального представителя СК России Светланы Петренко, этим летом дело Евгеньева взял под личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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