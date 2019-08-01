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РИА Новости
Культура

Анита Цой отменила концерты на Черноморском побережье из-за травмы ноги

Вчера, 19:33
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Анита Цой
Певица Анита Цой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Анита Цой временно приостановила гастрольную деятельность, отменив концерты в городах Черноморского побережья из-за полученной недавно травмы ноги на фестивале "Жара" в Баку, сообщила РИА Новости представитель певицы Анна Кружель.
Ранее в пресс-службе фестиваля "Жара" сообщили о том, что Цой споткнулась и ушибла ногу, после чего отправилась в больницу.
"Анита была вынуждена отменить августовский тур по Черноморскому побережью в связи с недавней травмой ноги. Да, она может выступать, но одно дело, когда это небольшой сольный концерт с десятком сложных, в том числе танцевальных номеров. А другое - когда девять городов подряд, это очень сильная нагрузка на ногу. Конечно, врачи запретили так рисковать", - рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что на данный момент нет точной информации о том, когда певица сможет полностью восстановить свои силы.
"Анита выполняет все предписания врачей, и как только они разрешат вести ей физически активную жизнь, мы моментально возобновим гастроли", - добавила Кружель.
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