Анита Цой отменила концерты на Черноморском побережье из-за травмы ноги

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Анита Цой временно приостановила гастрольную деятельность, отменив концерты в городах Черноморского побережья из-за полученной недавно травмы ноги на фестивале "Жара" в Баку, сообщила РИА Новости представитель певицы Анна Кружель.

Ранее в пресс-службе фестиваля "Жара" сообщили о том, что Цой споткнулась и ушибла ногу, после чего отправилась в больницу.

"Анита была вынуждена отменить августовский тур по Черноморскому побережью в связи с недавней травмой ноги. Да, она может выступать, но одно дело, когда это небольшой сольный концерт с десятком сложных, в том числе танцевальных номеров. А другое - когда девять городов подряд, это очень сильная нагрузка на ногу. Конечно, врачи запретили так рисковать", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что на данный момент нет точной информации о том, когда певица сможет полностью восстановить свои силы.