Генетик рассказал о мутации с 526 лишними зубами у ребенка в Индии

"Это аномалия может быть связана с самыми разнообразными причинами, включая генетические. При этом это, без всякого сомнения, не унаследованная мутация. Иначе бы там мама и папа "сожрали" бы всю деревню вокруг. Поэтому это мутация, возникшая у плода, у эмбриона на ранних стадиях развития. Никакого научного значения для популяции, для будущего развития человечества это не имеет. Если бы врачи не удалили все зубы, мутация сама по себе бы исчезла, так как ребенок бы просто погиб", - сказал Лильин РИА Новости.