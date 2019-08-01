Генетик рассказал о мутации с 526 лишними зубами у ребенка в Индии

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Заслуженный врач России, генетик Евгений Лильин считает, что сенсационное образование 526 лишних зубов у ребенка в Индии не было унаследовано от родителей, несмотря на то, что мутация произошла на ранней стадии развития плода.
Ранее издание Times of India сообщило, что в Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти. Компьютерная томография и рентген показали, что во рту у ребенка опухоль с огромным количеством мелких рудиментарных зубов.
15 апреля, 15:21Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами вместо зубов
Врачи настояли на немедленной операции и за несколько часов удалили нарост. В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо.
Причина такой аномалии неясна. Врачи допускают, что это может быть генетическое заболевание, однако не исключают и версию воздействия излучения от сотовой вышки.
"Это аномалия может быть связана с самыми разнообразными причинами, включая генетические. При этом это, без всякого сомнения, не унаследованная мутация. Иначе бы там мама и папа "сожрали" бы всю деревню вокруг. Поэтому это мутация, возникшая у плода, у эмбриона на ранних стадиях развития. Никакого научного значения для популяции, для будущего развития человечества это не имеет. Если бы врачи не удалили все зубы, мутация сама по себе бы исчезла, так как ребенок бы просто погиб", - сказал Лильин РИА Новости.
В последний раз индийские медики сталкивались с похожим случаем в 2014 году, тогда пациенту удалили 232 зуба.
9 августа 2018, 14:58В Вологде вынесли приговор врачу за удаление коренных зубов вместо молочных