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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ прокомментировали слова папы Римского о визите в Россию

Вчера, 19:20
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПапа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане
Папа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Папа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В Московском патриархате назвали слова папы Римского Франциска о том, что он с удовольствием приехал бы в Россию, исключительно "словами любезности" в ответ на полученное им приглашение от частного лица, которое его ни к чему не обязывает.
Ранее католический сайт Asianews сообщил о том, что российская оперная певица Светлана Касьян, находящаяся на гастролях в Италии, вместе со своей семьей встретилась с папой Римским, который поздравил ее с днем рождения. В ответ Касьян пригласила его посетить Россию и побывать у нее в гостях на Таганской площади, где стоит церковь святого Мартина Исповедника, бывшего папой Римским. В свою очередь понтифик в ответ на приглашение российской оперной певицы заявил, что он бы "с удовольствием приехал в Россию" и "в таком случае, конечно", совершит свой визит туда.
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"Его (папы Римского – ред.) слова о том, что он хотел бы посетить Россию, - эти слова ни к чему не обязывают, поскольку известно, что сам он не может посетить Россию, не будучи приглашенным официально государством Российским и Русской православной церковью. И поэтому эти не то что обещания, а просто пожелания, высказанные им, - это просто слова любезности в ответ на приглашения", - сказал РИА Новости представитель секретариата отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межхристианским отношениям священник Алексий Дикарев.
Он отметил, что "вся эта история - это чисто личная инициатива Светланы Касьян и ее мужа, Леонида Севастьянова, которые просто встретились с папой Римским в гостинице Святой Марты, где они остановились, и имели личную беседу с ним".
"А всякий, кто останавливается в этой гостинице, может беспрепятственно встретиться с папой Римским, когда он там проходит. Эта личная беседа не имеет никакого общецерковного значения и никакого значения для межцерковных отношений", - отметил представитель ОВЦС.
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Комментируя также заявление Касьян о том, что папа Римский передал ей на 35-летие частицу Туринской плащаницы, в результате чего певица намерена теперь "построить в Москве часовню" для хранения святыни, священнослужитель заметил, что данная информация – "не заслуживающая доверия".
"Туринская плащаница является общехристианской святыней, хранящейся в Турине. Хотя она принадлежит папе Римскому, тем не менее, он не может ею распоряжаться и раздавать ее частицы по всему миру. Это в высшей степени неправдоподобно", - заключил собеседник агентства.
Председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион ранее неоднократно заявлял о том, что визит папы Римского в Россию "не стоит на повестке дня двухсторонних отношений" Русской православной и Римско-католической церквей. В частности, в октябре прошлого года в интервью итальянскому изданию Il Messaggero представитель РПЦ напомнил, что "отношения между Православной церковью и Католической церковью развивались в течение почти тысячи лет в достаточно сложном контексте".
Глава ОВЦС признал, что "в православном народе существует очень большое предубеждение против католиков, и мы никоим образом не должны рисковать единством наших церквей и миром в наших церквах". Митрополит Иларион тогда отметил, что "нужно двигаться постепенно и спокойно, чтобы не вносить соблазн в сердца верующих".
Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск во время встречи в Ватикане
4 июля, 05:04
Отношения России (СССР) и Ватикана
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