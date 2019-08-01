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РИА Новости

В Петербурге женщина продавала путевки в "Артек" под видом сотрудницы СК

Вчера, 19:08
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Дело завели на женщину, которая продавала жителям Санкт-Петербурга поддельные путевки в детский лагерь "Артек", представляясь сотрудницей Следственного комитета, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По результатам личного приема граждан председателем СК РФ, состоявшегося 26 июля 2019 года, следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество", - заявила Петренко.
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По ее словам, 26 июля на личном приеме к председателю СК Александру Бастрыкину в Петербурге обратились родители детей, которые пострадали от мошенницы, продававшей поддельные путевки в "Артек". По словам родителей, они купили путевки у женщины, которая представилась сотрудником СК. Женщина заверила их, что путевки выделены в рамках сотрудничества СК РФ с лагерем.
Петренко уточнила, что СК действительно сотрудничает с "Артеком" и "Орленком", однако "льготные путевки" ведомство не продает.
Женщина 1983 года рождения, ранее неоднократно судимая за совершение аналогичных преступлений, была задержана. По данным следствия, подозреваемая действительно представлялась сотрудницей СК и предлагала жителям Санкт-Петербурга поддельные путевки на летнюю смену с 13 июля по 4 августа в "Артек" по цене 30 тысяч рублей за каждую.
"Двенадцатого июля 2019 года всем родителям, купившим вышеуказанные путевки, пришли электронные письма о том, что их дети не прошли конкурсный отбор, в связи с чем им отказано в путевках. Деньги злоумышленница не вернула, а распорядилась ими по своему усмотрению", - рассказала Петренко.
Она добавила, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.
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