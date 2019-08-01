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РИА Новости
Новости Подмосковья

Свыше 6,1 тысячи подъездов обновили в Подмосковье в этом году

Вчера, 19:07
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© РИА Новости / Максим БогодвидУкладка кабеля в короб во время капитального ремонта в подъезде жилого дома
Укладка кабеля в короб во время капитального ремонта в подъезде жилого дома
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В рамках губернаторской программы "Мой подъезд" в Московской области отремонтировали уже более 6100 подъездов. Об этом рассказал телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.
Отремонтированные подъезды составляют более 42% плана на 2019 год. Всего до конца года власти планируют отремонтировать порядка 14,5 тысячи подъездов. Работы выполняются по графику.
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Сначала ремонт согласовывается с жителями – им на выбор предлагается свыше 20 видов работ. При необходимости в подъездах проводится полная замена оконных блоков и напольной плитки, пандусов для маломобильных граждан, оборудования входных групп и многие другие работы.
Вице-губернатор отметил, что контроль качества выполненных работ проводят представители общественных организаций, в том числе областной Ассоциации председателей советов МКД, а также активные жители.
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Новости ПодмосковьяДмитрий ПестовМосковская область
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