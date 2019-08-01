Свыше 6,1 тысячи подъездов обновили в Подмосковье в этом году

Укладка кабеля в короб во время капитального ремонта в подъезде жилого дома

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В рамках губернаторской программы "Мой подъезд" в Московской области отремонтировали уже более 6100 подъездов. Об этом рассказал телеканал В рамках губернаторской программы "Мой подъезд" в Московской области отремонтировали уже более 6100 подъездов. Об этом рассказал телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

Отремонтированные подъезды составляют более 42% плана на 2019 год. Всего до конца года власти планируют отремонтировать порядка 14,5 тысячи подъездов. Работы выполняются по графику.

Сначала ремонт согласовывается с жителями – им на выбор предлагается свыше 20 видов работ. При необходимости в подъездах проводится полная замена оконных блоков и напольной плитки, пандусов для маломобильных граждан, оборудования входных групп и многие другие работы.