Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru

Ранее издание "АиФ-Прикамье" опубликовало видеозапись, снятую у здания управления Росреестра по Пермскому краю. На кадрах неизвестная женщина несколько раз пинает по колену спящего у входа мужчину, требуя от него немедленно уйти.

СМИ сообщали, что пинавшая бездомного является сотрудницей ведомства. Позже в Росреестре рассказали порталу 59.ru, что тот около месяца регулярно приходил на крыльцо здания и распивал спиртное вместе с другими бездомными. МВД пообещало проверить инцидент.

Как отмечает портал, девушку уволили "в связи с нарушением общих принципов служебного поведения государственных служащих", несмотря на отсутствие нареканий к ее работе.

"Необходимо оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Подобное поведение недопустимо ни для кого, а для госслужащего — тем более", - заявила Абрамченко.