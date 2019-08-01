Власти Москвы согласовали митинг 10 августа на проспекте Академика Сахарова

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Московские власти согласовали проведение акции "За допуск" независимых кандидатов 10 августа на проспекте Академика Сахарова, заявил первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник.

Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. Мэрия в качестве площадки предложила проспект Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади. Переговоры закончились безрезультатно и заявку отозвали.

Позже, по словам незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, члена партии "Яблоко" Елены Русаковой, группа муниципальных депутатов подготовила обращение к правительству Москвы с просьбой согласовать пикеты и обеспечить безопасность этой акции 3 августа. Ранее она же рассказала, что подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа на тему исполнения законодательства о выборах.

"Поступавшие заявки на проведение митинга: на 10 августа - четыре заявки, на 11 августа - два уведомления", - сообщил Олейник.