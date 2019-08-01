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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Власти Москвы согласовали митинг 10 августа на проспекте Академика Сахарова

Вчера, 19:01
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© РИА Новости Ксения СидороваОфисное здание "Сахаров Бизнес Плаза" – Проспект академика Сахарова
Офисное здание Сахаров Бизнес Плаза – Проспект академика Сахарова
© РИА Новости Ксения Сидорова
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Московские власти согласовали проведение акции "За допуск" независимых кандидатов 10 августа на проспекте Академика Сахарова, заявил первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник.
Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. Мэрия в качестве площадки предложила проспект Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади. Переговоры закончились безрезультатно и заявку отозвали.
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Позже, по словам незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, члена партии "Яблоко" Елены Русаковой, группа муниципальных депутатов подготовила обращение к правительству Москвы с просьбой согласовать пикеты и обеспечить безопасность этой акции 3 августа. Ранее она же рассказала, что подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа на тему исполнения законодательства о выборах.
"Поступавшие заявки на проведение митинга: на 10 августа - четыре заявки, на 11 августа - два уведомления", - сообщил Олейник.
В итоге, по его словам, власти согласовали мероприятие до ста тысяч участников на 10 августа с 14.00 до 16.00 часов.
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаМоскваПолитика
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