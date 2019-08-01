Заключенные в Башкирии сделали "тропические" автозаки для кубинских колоний

Спецавтомобили, собранные на предприятии в одной из колоний ФСИН в Башкирии

УФА, 1 авг - РИА Новости. Заключенные в Башкирии сделали для кубинских колоний пять автозаков специально под тропические условия - с усиленными кондиционерами, без отопителя и с биотуалетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по республике.

По данным ведомства, в исправительной колонии ИК-7, расположенной в башкирском городе Мелеуз, с 2009 года функционирует производство по выпуску оперативно-служебных автомобилей типа "АЗ" для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В 2017 году для Кубы были изготовлены и поставлены два оперативно-служебных автомобиля на базе шасси ГАЗ-33106 "Валдай".

"В 2018 году мы изготовили для Кубы уже пять оперативно-служебных автомобилей типа "АЗ" на базе КамАЗ-65117, на общую сумму 36 миллионов рублей. В производстве этих автомобилей было задействовано порядка 15 осужденных", - пояснили агентству в пресс-службе УФСИН по Башкирии.

Автомобили, как отметили в УФСИН, модернизированы под тропические условия Кубы.

"В частности, в них отсутствует отопитель, усилены кондиционеры в кабине и спецкузове, а также подобрана специальная краска для автомобиля. Каждый автомобиль имеет два общих отделения, рассчитанных на 46 человек", - сообщили в ведомстве, отметив, что в отличии от моделей, выпускаемых для России, в данных автомобилях отсутствуют одиночные камеры, установлен биотуалет, а также предусмотрены места для сотрудников - конвоиров.