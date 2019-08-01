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РИА Новости

Заключенные в Башкирии сделали "тропические" автозаки для кубинских колоний

Вчера, 18:53
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© Фото : Пресс-служба УФСИН БашкортостанСпецавтомобили, собранные на предприятии в одной из колоний ФСИН в Башкирии
Спецавтомобили, собранные на предприятии в одной из колоний ФСИН в Башкирии
© Фото : Пресс-служба УФСИН Башкортостан
УФА, 1 авг - РИА Новости. Заключенные в Башкирии сделали для кубинских колоний пять автозаков специально под тропические условия - с усиленными кондиционерами, без отопителя и с биотуалетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по республике.
По данным ведомства, в исправительной колонии ИК-7, расположенной в башкирском городе Мелеуз, с 2009 года функционирует производство по выпуску оперативно-служебных автомобилей типа "АЗ" для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В 2017 году для Кубы были изготовлены и поставлены два оперативно-служебных автомобиля на базе шасси ГАЗ-33106 "Валдай".
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"В 2018 году мы изготовили для Кубы уже пять оперативно-служебных автомобилей типа "АЗ" на базе КамАЗ-65117, на общую сумму 36 миллионов рублей. В производстве этих автомобилей было задействовано порядка 15 осужденных", - пояснили агентству в пресс-службе УФСИН по Башкирии.
Автомобили, как отметили в УФСИН, модернизированы под тропические условия Кубы.
"В частности, в них отсутствует отопитель, усилены кондиционеры в кабине и спецкузове, а также подобрана специальная краска для автомобиля. Каждый автомобиль имеет два общих отделения, рассчитанных на 46 человек", - сообщили в ведомстве, отметив, что в отличии от моделей, выпускаемых для России, в данных автомобилях отсутствуют одиночные камеры, установлен биотуалет, а также предусмотрены места для сотрудников - конвоиров.
"По распоряжению премьер-министра России Дмитрия Медведева о передаче автомобилей "АЗ" в Республику Куба транспортные средства отбыли в Санкт-Петербург для дальнейшей отправки в порт Мариэль Республики Куба", - говорится в сообщении.
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УФСИНКубаКамАЗ (завод)РоссияОбщество
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