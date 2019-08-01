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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Серебрянской в регистрации

Вчера, 18:46
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКандидат в депутаты Мосгордумы, руководитель общественного движения "Русская инициатива" Юлия Серебрянская на заседании ЦИК. 1 августа 2019
Кандидат в депутаты Мосгордумы, руководитель общественного движения Русская инициатива Юлия Серебрянская на заседании ЦИК. 1 августа 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Кандидат в депутаты Мосгордумы, руководитель общественного движения "Русская инициатива" Юлия Серебрянская на заседании ЦИК. 1 августа 2019
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рабочая группа Центризбиркома на заседании в четверг рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Юлии Серебрянской кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней с момента поступления. Как ранее пояснила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, процедура рассмотрения жалоб предусматривает также перепроверку подписных листов, представленных кандидатами в окружные комиссии.
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"Достоверными являются 4327 подписей избирателей, что не является достаточным для регистрации Серебрянской кандидатом в депутаты Московской городской думы. На основании фактов, которые указаны, и исследования, которое провела Центральная избирательная комиссия, предлагается жалобу Серебрянской оставить без удовлетворения", - говорится в проекте постановления, озвученном на заседании рабочей группы.
Окончательное решение по жалобе Серебрянской ЦИК примет на ближайшем заседании. По решению рабочей группы и самой Серебрянской, кандидат и ее представители получили возможность до этого времени дополнительно изучить забракованные подписи избирателей и представить доказательства на заседании.
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Накануне председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в Центризбирком поступило девять жалоб от кандидатов в депутаты Мосгордумы. Однако, по словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, некоторые кандидаты также обратились в суд, в таком случае ЦИК не имеет права рассматривать их жалобы до решения суда.
Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константинаса Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Некоторые из них обжаловали это решение в ЦИК.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
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