Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Серебрянской в регистрации

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рабочая группа Центризбиркома на заседании в четверг рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Юлии Серебрянской кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней с момента поступления. Как ранее пояснила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, процедура рассмотрения жалоб предусматривает также перепроверку подписных листов, представленных кандидатами в окружные комиссии.

"Достоверными являются 4327 подписей избирателей, что не является достаточным для регистрации Серебрянской кандидатом в депутаты Московской городской думы. На основании фактов, которые указаны, и исследования, которое провела Центральная избирательная комиссия, предлагается жалобу Серебрянской оставить без удовлетворения", - говорится в проекте постановления, озвученном на заседании рабочей группы.

Окончательное решение по жалобе Серебрянской ЦИК примет на ближайшем заседании. По решению рабочей группы и самой Серебрянской, кандидат и ее представители получили возможность до этого времени дополнительно изучить забракованные подписи избирателей и представить доказательства на заседании.

Накануне председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в Центризбирком поступило девять жалоб от кандидатов в депутаты Мосгордумы. Однако, по словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, некоторые кандидаты также обратились в суд, в таком случае ЦИК не имеет права рассматривать их жалобы до решения суда.

Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константинаса Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Некоторые из них обжаловали это решение в ЦИК.