СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири

Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.

По версии следователей, с 22 марта по 1 августа не принимались меры по ликвидации лесных пожаров, после чего огонь распространился на большую территорию.

В министерстве проходят обыски, устанавливается сумма ущерба.

Пожары в Сибири

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", общая площадь лесных пожаров превышает 2,9 миллиона гектаров. В Красноярском крае горит более миллиона гектаров тайги.

В четырех субъектах — Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По оценке министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы, но рассматриваются и другие версии, в том числе умышленный поджог.

По указанию президента к тушению присоединились десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием.

В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.