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РИА Новости

СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири

Вчера, 18:50
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© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского краяСамолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского края
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.
По версии следователей, с 22 марта по 1 августа не принимались меры по ликвидации лесных пожаров, после чего огонь распространился на большую территорию.
В министерстве проходят обыски, устанавливается сумма ущерба.

Пожары в Сибири

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", общая площадь лесных пожаров превышает 2,9 миллиона гектаров. В Красноярском крае горит более миллиона гектаров тайги.
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В четырех субъектах — Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим чрезвычайной ситуации.
По оценке министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы, но рассматриваются и другие версии, в том числе умышленный поджог.
По указанию президента к тушению присоединились десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием.
В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
МЧС, Минприроды и региональные власти Сибири и Дальнего Востока должны до 30 августа представить предложения по созданию специализированного лесопожарного центра. Кроме того, премьер поручил Минфину и Минприроды выработать меры по увеличению численности государственных лесных инспекторов.
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