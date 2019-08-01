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РИА Новости

В минлесхозе Красноярского края проходят обыски по делу о халатности

Вчера, 18:45
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© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкПоследствия лесных пожаров в Красноярском крае
Последствия лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Следователи проводят обыски в министерстве лесного хозяйства края,в министерстве лесного хозяйства края, региональном управлении МЧС и КГАУ "Лесопожарный центр" для изъятия документации, сообщает СК РФ.
По предварительной версии СК, с 22 марта по 1 августа должностные лица министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер по ликвидации лесных пожаров, в связи с чем пожары распространились на значительные территории. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается.
Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. Петицию о введении режима ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на утро 29 июля подписали более 285 тысяч человек. В Иркутской области и Красноярском крае продолжает гореть более миллиона гектаров леса.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
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Следственный комитет РФКрасноярский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Уважаемые дамы и господа! Есть с чем сравнивать-Советские годы! Таких пожаров не было,хотя и такие же летние температуры были.Нужно было дождаться пока сгорит половина страны и до сих пор в России правительство и ответственные лица не чешутся и не признали,что сейчас в России идут целенаправленные поджоги. Это же очевидно,только не для власти. В поджогах замешаны только люди. Сам лес не загорится если ему не помочь. Но в России видимо ждут когда сгорит вообще вся страна.Этим процессом явно кто то руководит и оплачивает,но его почему то не ищут.
1 августа, 20:00
Генрих Тевтонский
4102014
Локализовать пожары нужно было на начальной стадии, а не ждать когда ситуация приобрела катострофические масштабы! Громадный ущерб от потери лесов! А теперь те кто должен был принимать неотложные меры, говорит о политизации и всячески изворачивается от ответственности!
1 августа, 20:22
Олег Иванов
2401020
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