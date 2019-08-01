В минлесхозе Красноярского края проходят обыски по делу о халатности

По предварительной версии СК, с 22 марта по 1 августа должностные лица министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер по ликвидации лесных пожаров, в связи с чем пожары распространились на значительные территории. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. Петицию о введении режима ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на утро 29 июля подписали более 285 тысяч человек. В Иркутской области и Красноярском крае продолжает гореть более миллиона гектаров леса.