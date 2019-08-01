Американский самолет нарушил воздушное пространство Венесуэлы

"США со своим самолетом EP3 настойчиво создают условия риска для операций, снова входя в район полетной информации без протоколов, установленных международными договорами", - написал он.

США уже несколько раз нарушали воздушное пространство Венесуэлы за последние две недели. Ранее минобороны страны сообщило, что эти инциденты могут расцениваться как серьезная угроза извне.