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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Американский самолет нарушил воздушное пространство Венесуэлы

Вчера, 18:29
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КАРАКАС, 1 авг – РИА Новости. Самолет США снова нарушил воздушное пространство, подконтрольное Венесуэле, сообщил в Twitter командующий комплексной аэрокосмической обороной ВС Венесуэлы Хуан Тейсейра Диас.
"США со своим самолетом EP3 настойчиво создают условия риска для операций, снова входя в район полетной информации без протоколов, установленных международными договорами", - написал он.
США уже несколько раз нарушали воздушное пространство Венесуэлы за последние две недели. Ранее минобороны страны сообщило, что эти инциденты могут расцениваться как серьезная угроза извне.
Венесуэла намерена обратиться в ООН в связи с нарушениями подконтрольного стране воздушного пространства со стороны США, сообщил ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.
Нарушение американским самолетом-разведчиком воздушного пространства Венесуэлы. 19 июля 2019
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Нарушение самолетом США воздушного пространства Венесуэлы попало на видео
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